Таким чином педагоги хочуть кинути виклик гендерним стереотипам.

Педагоги та учні чоловічої статі в Іспанії приходять на заняття у спідницях. Таким чином вони підтримують хлопця, якого виключили через його одяг, та хочуть кинути виклик гендерним стереотипам.

Флешмоб розпочався восени минулого року після того, як 15-річного Мікеля Гомеса вигнали з навчального закладу та змусили звернутися до психолога, коли він вирішив одягнути спідницю. Відео Гомеса з описом інциденту в TikTok переглянули вже понад 2 млн разів.

Дізнавшись історію підлітка, вчитель математики Хосе Піньяс вирішив підтримати його та одягнув спідницю на роботу.

"20 років тому я зазнав переслідувань та образ за свою сексуальну орієнтацію там, де я зараз викладаю... Я хочу долучитися до справи Мікеля, якого виключили та відправили до психолога за те, що він пішов на уроки у спідниці", - писав у листопаді 2020-го Піньяс на своїй сторінці у Twitter, додавши хештег #ОдягНеМаєСтаті.

Читайте також"Україна - сексистська країна": генпрокурор Венедіктова зробила несподівану заявуЗгодом й інші педагоги також вирішили кинути виклик гендерним стереотипам. Зокрема, Мануель Ортега та Борха Велюкес, які викладають у Вальядоліді, вирішили зробити травень 2021-го місяцем, коли вони носитимуть спідниці щодня, пише New York Post.

"Школа, яка виховує повагу, різноманітність, рівну освіту та толерантність. Одягайся як хочеш! Ми приєднуємося до ініціативи", - написав Велюкес на своїй сторінці у Twitter.

Окрім того, в рамках акції на підтримку Гомеса в Іспанії вже сотні учнів та студентів приходили до своїх освітніх закладів у спідницях, а група випускників з Галісії одягає спідниці на підтримку протесту проти дискримінації за гендерною ідентичністю упродовж останніх шести місяців. Завдяки їхнім зусиллям, зокрема, місцевий Інститут середньої освіти погодився запустити курс із гендерної рівності.

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Переклад: Катерина Комолова