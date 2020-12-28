За словами міністра освіти, ніхто не зобов'язує Київ писати в підручниках про ЛГБТ.

Україна взяла на себе зобов'язання щодо забезпечення гендерної рівності в освіті в рамках "Партнерства Біарріц", які передбачають аналіз існуючих навчальних матеріалів на предмет дискримінації.

Читайте такожУ Франції міністр здійснив камінг-аут - він хоче підтримати польську ЛГБТ-спільноту

Про це в інтерв'ю "Стране" розповів міністр освіти Сергій Шкарлет. За його словами, ніхто не зобов'язує Київ писати в підручниках про ЛГБТ.

"Україна взяла на себе зобов'язання щодо забезпечення рівності. Не до такої міри, щоб писати про ЛГБТ в підручниках, але Міністерство освіти є одним із суб'єктів цієї угоди", - зазначив він.

Міністр уточнив, що взяті Україною зобов'язання не передбачають корекцію шкільної програми.

«Вони припускають аналіз існуючих навчальних матеріалів на предмет дискримінації за різними ознаками. Наприклад, "мама мила раму" – може і тато раму мити. Тут скоріше мова йде про стереотипні ролі чоловіка і жінки в суспільстві і сім'ї. Мовляв, за жінкою – будинок, кухня, церква. Так не буде. Рівні можливості для чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток», - зазначив Шкарлет.

За словами міністра, він поки не бачив, щоб в українських підручниках слова «мама» і «тато» замінювалися гендерно нейтральними термінами.

"Партнерство Біаріцц" курується офісом першої леді України, Олени Зеленської, народними депутатами і т.д. Нам не ставили завдань з приводу "батька 1" і "батька 2", з приводу одностатевих шлюбів. У цій угоді йдеться про гендерні ролі», - підкреслив він.

Шкарлет при цьому повідомив, що українські підручники вже переробляють з урахуванням гендерної рівності.

"Не лише мама може раму мити. Ми вже працюємо над виданням нових підручників, є план реалізації. План заходів щодо реалізації зобов'язань уряду України, взятих в рамках міжнародної ініціативи "Партнерство Біарріц" щодо затвердження гендерної рівності прийнятий з 2021 до 2024 року», - уклав він.

Більше новин на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров