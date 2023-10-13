Колишній лідер РФ висміяв прагнення ізраїльського ЦАХАЛ врятувати мільйони життів цивільних перед початком наземної операції.

Колишній лідер Росії Дмитро Медведєв висміяв заклик ізраїльської армії ЦАХАЛ до цивільного населення північної частини сектора Гази терміново евакуюватися перед початком наземної операції проти терористів ХАМАС.

Цинічним коментарем чинний заступник голови Радбезу РФ відзначився в Telegram. Він заявив, що весь Захід "сором'язливо мовчить" у відповідь на заяву ізраїльської армії.

Також він провів недоречну паралель з приводу війни військ РФ з населенням України.

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"Цікаво, якою була б їхня реакція (реакція Заходу - УНІАН) на аналогічну вимогу на адресу "київського режиму" евакуювати одне з великих міст?",- вказав Медведєв.

ЦАХАЛ заявив, що у сектора Гази є 24 години на евакуацію

Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила ООН, що дає 24 години на евакуацію цивільного населення північної частини сектора Гази на південь території. Після цього ЦАХАЛ буде готовий до початку наземної операції проти терористів ХАМАС, які 7 жовтня почали повномасштабне вторгнення на території Ізраїлю.

За даними ізраїльських ЗМІ, наказ ЦАХАЛ викликав паніку сердь жителів Гази. За словами уповноваженого ООН офіцера у справах палестинських біженців, люди в паніці намагаються зібрати свої речі. "Ніхто не розуміє, що робити", - заявив він.

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