Сполучені Штати Америки не обмежують можливості використання Ізраїлем американського озброєння.
Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі міністрів країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, пише The Times Of Israel. "Ми не ставили ніяких умов з надання цього обладнання", - сказав глава Пентагону.
За його словами, зброю використовуватимуть професійні військові, очолювані професійним керівництвом. "І ми сподіваємося і очікуємо, що вони будуть робити правильні речі при веденні своєї кампанії", - додав він.
Допомога Ізраїлю від США: що відомо
Влада Сполучених Штатів Америки встала на бік Ізраїлю, пообіцявши надавати їм підтримку в протистоянні ХАМАС.
На другий день після нападу бойовиків президент Джо Байден провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Він сказав йому, що Штати вже направили додаткову допомогу для армії Ізраїлю.
Глава Пентагону розпорядився відправити до узбережжя країни найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та американські есмінці. Пізніше Байден сказав, що це було сигналом для Ірану: "...дали зрозуміти іранцям - будьте обережні".
Вчора радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що вони можуть одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю.