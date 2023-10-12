Глава Міноборони каже, що вони чекають від ЦАХАЛу "правильних речей".

Сполучені Штати Америки не обмежують можливості використання Ізраїлем американського озброєння.

Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі міністрів країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі, пише The Times Of Israel. "Ми не ставили ніяких умов з надання цього обладнання", - сказав глава Пентагону.

За його словами, зброю використовуватимуть професійні військові, очолювані професійним керівництвом. "І ми сподіваємося і очікуємо, що вони будуть робити правильні речі при веденні своєї кампанії", - додав він.

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Допомога Ізраїлю від США: що відомо

Влада Сполучених Штатів Америки встала на бік Ізраїлю, пообіцявши надавати їм підтримку в протистоянні ХАМАС.

На другий день після нападу бойовиків президент Джо Байден провів телефонну розмову з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху. Він сказав йому, що Штати вже направили додаткову допомогу для армії Ізраїлю.

Глава Пентагону розпорядився відправити до узбережжя країни найбільший у світі авіаносець USS Gerald R. Ford, крейсер класу Ticonderoga USS Normandy та американські есмінці. Пізніше Байден сказав, що це було сигналом для Ірану: "...дали зрозуміти іранцям - будьте обережні".

Вчора радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що вони можуть одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю.

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