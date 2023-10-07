Корнійчук зауважив, що ракети, якими сьогодні було завдано масованого удару по Ізраїлю "звичайно небезпечні, але їх не можна порівняти з тими, якими росіяни обстрілюють Україну".

Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, коментуючи ситуацію в Ізраїлі, в ефірі телемарафону зазначив, що "насправді катастрофа величезна і звичайно ніхто її не очікував".

"Найбільша проблема в тому, що ізраїльська сторона не була до неї готова. Тому, я думаю, висновки ще будуть робитись різні. Зараз, коли триває гостра стадія конфлікту, нам не варто говорити про причини. Коротко скажу, що теперішній уряд (Ізраїлю - УНІАН) особливий тим, що до нього входять і праворадикали, і ультраортодокси, в яких були складні стосунки з Палестинською автономією з першого дня, взаємні звинувачення тривають постійно. Але, я не хочу зараз це коментувати, оскільки зараз гаряча фаза і ми розуміємо що це таке. Ми співчуваємо ізраїльтянам, які опинилися в біді, ми співчуваємо нашим громадянам, які перебувають на території Палестинської автономії і намагаємося усіляко їм допомогти", - підкреслив Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі вважає, що до завершення сьогоднішнього дня ізраїльському уряду вдасться взяти ситуацію під контроль.

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"Думаю, ми ближче до вечора будемо розуміти ситуацію краще. Оскільки виглядає так, принаймні як для мене, що уряд візьме під контроль повністю ситуацію ближче до вечора. Військовий кабінет засідає, прем’єр зробив короткий анонс для преси о 15.00 перед засіданням військового кабінету, мобілізація триває. Ізраїльські війська атакують і беруть під контроль регіони, які раніше обстрілювалися Палестинською автономією", - акцентував Корнійчук.

Він додав, що ракети, якими сьогодні було завдано масованого удару по Ізраїлю, не можна порівнювати з тими, якими росіяни б’ють по Україні.

"Зауважу, що ракети, якими обстрілюють, це не ті ракети, які ми бачимо в Одесі чи Харкові. Це саморобні ракети, які звичайно небезпечні, але їх не можна порівняти з тими, що сьогодні прилетіли, наприклад, по Одещині. Тому, безумовно, варто перебувати в укриттях, треба дотримуватися тих команд, які дає служба тилу - це підрозділ армії, який займається евакуацією цивільного населення. І уважно слідкувати за ситуацією і її розвитком", - пояснив Корнійчук.

Посол України в Ізраїлі резюмував, що дуже складно спрогнозувати розвиток подій у найближчу добу, але він переконаний, ситуацію вдасться взяти під контроль.

"Я абсолютно впевнений в тому, що ситуація буде взята під контроль найближчим часом. Безумовно тривають зауваження, що в ситуацію також може втрутитися ХАМАС з території Лівана, тобто з півночі, це не виключається. Я знаю, що ізраїльський уряд робить кроки для того, щоб унеможливити такі дії з боку ХАМАС. Знову ж таки, сьогоднішніх обстрілів ніхто не очікував, тому, розуміти що відбудеться насправді протягом наступних 24 годин дуже важко", - підкреслив Корнійчук.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня вранці бойовики ХАМАС з Сектору Гази завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. В результаті ракетних обстрілів і атак терористів, в ізраїльських містах сталися пожежі, серед населення сотні постраждалих і поранених.

У відповідь на атаку терористів, ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

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