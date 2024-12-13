Іранська сторона заперечувала, що прагне отримати ядерну зброю, водночас Ізраїль наполягає, що насправді Тегеран ніколи не відмовлявся від своєї програми.

Армія оборони Ізраїлю розглядає нанесення удару по ядерних обʼєктах Ірану. Військові вважають, що така можливість зʼявилася після ослаблення іранських маріонеткових угруповань на Близькому Сході і падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада.

На цьому тлі ізраїльські військово-повітряні сили продовжують підвищувати свою готовність і підготовку до таких потенційних ударів по Ірану. Про це пише The Times of Israel.

"Армія оборони Ізраїлю також вважає, що Іран – ізольований після падіння режиму Асада і ослаблення його основного маріонеткового угруповання "Хезболла" в Лівані – може просунутися далі у своїй ядерній програмі і розробити бомбу, оскільки він намагається замінити свої засоби стримування", – йдеться в матеріалі.

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Іранська сторона заперечувала, що прагне отримати ядерну зброю. Країна запевняє, що ядерна діяльність та космічна програма переслідує суто цивільні цілі. Проте МАГАТЕ та американські спецслужби заявляють, що Тегеран мав організовану військову ядерну програму до 2003 року і продовжував розвивати її поза цивільною необхідністю.

Своєю чергою, Ізраїль наполягає, що насправді Іран ніколи не відмовлявся від своєї програми зі створення ядерної зброї. Багато ядерних обʼєктів країни, як стверджується, поховані під добре укріпленими горами.

Падіння режиму Асада: роль Ізраїлю

Після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада та його втечі до Москви Ізраїль завдав "дуже інтенсивні" удари по Сирії. У ЗМІ писали, що десятки літаків ВПС Ізраїлю завдали ударів по багатьох цілях по всій Сирії, зосередивши свої сили на знищенні "стратегічної зброї", яка може потрапити до ворогів країни. Також удари були націлені на об'єкти з виробництва зброї та об'єкти протиповітряної оборони.

Крім того, в Ізраїлі підтвердили знищення військового флоту Сирії. Міністр оборони країни Ісраель Кац заявив, що ракетні кораблі Військово-морських сил Ізраїлю знищили сирійський військовий флот під час операції минулої ночі, яка спрямована на ліквідацію стратегічних загроз для країни. Він також повідомив, що війська Ізраїлю закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

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