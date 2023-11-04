Дипломат назвав Росію "останньою країною", яка може вчити Ізраїль дотриманню міжнародного права.

Росія використовує війну на Близькому Сході в спробі відвернути увагу від війни з Україною, заявив постпред Ізраїлю при ООН.

Гілад Ердан таким чином відповів на слова постпреда Росії в ООН Василя Небензі, який заявив, що Ізраїль не має права на самооборону, пояснює газета "Едіот ахронот".

"Всім зрозуміло, як би відреагувала Росія, якби тисячі її громадян були вбиті і викрадені терористичною організацією. На жаль, Росія використовує терористичну атаку ХАМАС самим збоченим способом, щоб відвернути увагу світу від вторгнення в Україну", - сказав він.

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Дипломат також назвав Росію "останньою країною", яка може вчити Ізраїль дотриманню міжнародного права.

"Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини і міжнародного права. Представника країни, яку виключили з Ради ООН з прав людини. Росія - остання країна, яка може нас повчати", - підкреслив Ердан.

Війна Ізраїлю і ХАМАС - позиція РФ

Росія виступає з ретельно вивіреною критикою на адресу обох сторін у війні між Ізраїлем і ХАМАС. Водночас цей конфлікт також створює для Москви можливості підвищити свою роль глобального впливового посередника і кинути виклик спробам заходу ізолювати її через війну в Україні.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за резолюцію, що закликає до негайного припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом. При цьому, Генасамблея відхилила поправку Канади із засудженням дій ХАМАС.

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