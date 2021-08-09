Олександр Лукашенко зазначив, що Порошенко міг відмовитися від підписання й полетіти, але він цього не зробив.

Олександр Лукашенко розповів подробиці підписання Мінських угод. Він заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко вітався з ватажками так званої "ЛДНР".

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертної та медійної спільноти - "велика розмова з президентом".

За його словами, Порошенко сам погодився на підписання документа.

"У цей час, коли підписувалися угоди... Путін до підписання підсумкового документа покликав представників ЛНР і ДНР, служба безпеки Моя їх привезла... і Порошенко це знав, що вони присутні. І тоді Путін сказав, що він готовий підписувати, але тільки коли представники підтвердять. І Порошенко погодився", - розповів Лукашенко.

Читайте також"Тільки головний біль": Лукашенко висловився про союз з РосієюПри цьому він вказав, що не було б ніяких угод, якби Порошенко полетів, але він пішов з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в кафе їсти сало, а також вітався з бойовиками.

"Порошенко з Меркель пішли сало їсти, каву пити. Порошенко їх (голів ОРДЛО, - ред.) бачив, з ними вітався. Вже секрети все відкриваю, як це було. Якщо він не сприймає сепаратистів, то він повинен був сказати: Ні, я нічого підписувати не буду, тому що тут сепаратисти. Тоді було все добре, тоді Меркель підійшла і сказала: треба підписувати, і вони всі: так!"- підсумував політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що спроба вирішити ситуацію на Донбасі силовим шляхом закінчиться трагедією для України.

Автор: Анастасія Горбачова