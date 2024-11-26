Наразі є дві посади, які можуть зацікавити Гарріс.

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс після поразки на президентських виборах не здається і хоче продовжити політичну кар'єру.

Як пише Politico з посиланням на людей із найближчого оточення посадовиці, Гарріс планує знову балотуватися у президенти у 2028 році або спробувати зайняти посаду губернатора у рідному штаті Каліфорнія у 2026 році.

За даними видання, віцепрезидентка вивчатиме ці та інші можливі шляхи з членами родини та найближчими радниками протягом зимових свят. Наразі посадовиця та її радники визначають, як і коли Гарріс виступить проти обраного президента Дональда Трампа і підтвердить свою роль у Демократичній партії.

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Як зазначається, вона головуватиме на засіданні Конгресу США 6 січня 2025 року, де затвердять результати виборів, а також зʼявиться на інавгурації Трампа 20 січня.

Вказується, що Гарріс та її чоловік Даг Емхофф збираються покинути Військово-морську обсерваторію, на території якої розташовується офіційна резиденція віцепрезидента США. Їм потрібно вирішити, чи переїдуть вони до свого будинку в Лос-Анджелесі, чи створять нову резиденцію в іншому місці.

Як пише видання, оточення посадовиці занепокоєні її безпекою, оскільки за шість місяців після відставки у неї закінчиться захист Секретної служби США.

Соратники Гарріс переконані, що її поразка на президентських виборах навряд чи зашкодить політичному майбутньому.

"Якщо вона вирішить не балотуватися у 2028 році, то перші підказки про її політичне майбутнє можуть з’явитися, коли вона стане наступником Ньюсома в Каліфорнії", — йдеться у статті.

Вибори у США - останні новини про Гарріс

Союзники Гарріс вважають, що в її поразці на виборах винен чинний президент Джо Байден. Вони висловили глибоке розчарування Байденом за те, що він надто довго тягнув під час виборчої кампанії і не визнав раніше, що не справляється зі своїми завданнями.

Newsweek припускає, що Гарріс може зайняти посаду судді Верховного суду США. Нову роль після поразки та гарантує їй при цьому довгострокове ліберальне місце.

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