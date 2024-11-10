За словами Сіммонса, чинний глава Білого дому має виконати свою останню обіцянку.

Поки що чинний президент Джо Байден повинен піти у відставку в останні тижні свого перебування на посаді, щоб зробити віцепрезидентку Камалу Гарріс 47-м президентом - і першою жінкою-президентом - США. Про це заявив директор із комунікацій Гарріс Джамал Сіммонс, пвідомляє Politico.

За його словами, Байден був "феноменальним президентом".

"Він виконав стільки обіцянок, які дав. Залишилася одна обіцянка, яку він може виконати: бути тимчасовою фігурою. Він може піти у відставку з поста президента протягом наступних 30 днів, зробити Камалу Гарріс президентом Сполучених Штатів. Він міг би звільнити її від необхідності спостерігати за перехідним періодом до 6 січня - її власної поразки", - сказав Сіммонс.

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Видання зазначає що немає жодних ознак того, що Гарріс вимагає відповідного рішення від Байдена, а її команда не одразу відповіла на запит щодо цього коментаря. При цьому, за словами Сіммонса, "це буде домінувати в новинах у той момент, коли демократам доведеться навчитися драматизму та прозорості, а також робити те, що ми хочемо бачити":

"Це момент для нас, щоб змінити перспективу того, як працюють демократи".

Сіммонс додав, що цей крок не тільки позбавить наступну жінку, яка втече від "історичної ролі бути першою жінкою-президентом", але й порушить деякі товари новообраного президента Дональда Трампа, на яких написано "45-47" стосовно Трамп є 45-м і 47-м президентом.

"Байден повинен піти у відставку і зробити Камалу Гарріс першою жінкою-президентом. Це змінило б Трампа", – написав згодом Сіммонс у соцмережі.

Вибори президента США - останні новини

Чинний президент США Джо Байден призначив зустріч Трампу, який цього тижня переміг на президентських виборах. За інформацією Білого дому, політики зустрінуться в Овальному кабінеті в середу об 11:00.

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