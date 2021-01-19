Італійські поліцейські знайшли вкрадену 500-річну копію картини Леонардо да Вінчі "Спаситель світу". Вона була захована в одній з квартир в Неаполі.
Читайте такожКартина да Вінчі "Спаситель світу" зняла з Лувру Абу-ДабіКвартира, в якій знайдено витвір мистецтва, що входив до зібрання місцевого музею, належить 36-річному раніше не судимому громадянину - він вже затриманий, передає ТСН з посиланням на телеканал CNN.
"Спаситель світу" учнем Леонардо був написаний на рубежі XV-XVI століть. Всього в світі відомо близько 20 робіт на той же сюжет.
А той твір, який приписують Леонардо да Вінчі, було продано 2017 року на аукціоні Christie's за $450 млн. Це зробило картину найдорожчим твором в історії. Покупцем став наслідний принц Саудівської Аравії. Очікувалося, що картина буде виставлятися в місцевій філії Лувру. Однак потім презентацію скасували без пояснення причин. Пізніше стало відомо, що твір знаходиться на яхті принца. Питання про справжність роботи піднімається і досі.
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