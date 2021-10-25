Найдорожчим лотом виявилося полотно "Жінка в червоно-помаранчевому береті", на якому художник зобразив свою кохану Марі-Терезу Вальтер.

На аукціоні "Sotheby's", який провели в Лас-Вегасі, продали 11 робіт Пікассо.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Найдорожчим лотом виявилося полотно "Жінка в червоно-помаранчевому береті", на якому художник зобразив свою кохану Марі-Терезу Вальтер. Його продали за 40 мільйонів доларів.

Загалом за 9 картин і 2 керамічні статуетки Пікассо виторгували 110 мільйонів доларів. Цікаво, що роботи Пікассо, які продали на аукціоні, останні 20 років висіли на стінах ресторану та готелю.

Нові власники вирішили оновити мистецьку колекцію та влаштували розпродаж. Утім 12 робіт художників таки залишили у своєму зібранні, аби і далі прикрашати готельний ресторан.

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Інші картини Пікассо на аукціонах

Однією з найдорожчих картин Пабло Пікассо вважається картина "Алжирські жінки", яку художник написав, надихнувшись полотном 1834 року французького живописця Ежена Делакруа "Алжирські жінки в своїх покоях". Вона була продана в травні 2015 року на аукціоні Christie's в Нью-Йорку за рекордні $180 млн.

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Автор: Денис Прядко