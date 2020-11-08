Київ чекає на завершення технічного розслідування "в об’єктивний і неупереджений спосіб".

Подальші переговори з Іраном залежатимуть від переданої ним інформації про катастрофу літака компанії «Міжнародних авіаліній України».

Читайте такожМЗС: Україна та Іран продовжать переговори у справі збиття літака МАУ у листопаді-грудніПро це повідомив Радіо Свобода заступник міністра закордонних справ, керівник української групи перемовників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін.

«На сьогодні ми ще не узгодили точні дати переговорів. Значною мірою це залежатиме як від виконання сторонами домовленостей, досягнутих під час попереднього раунду переговорів, так і від ситуації з пандемією COVID-19», - сказав він і додав: «Безумовно, ми чекаємо виконання іранською стороною своїх обіцянок – направлення інформації. Це напряму впливатиме на ту ситуацію, яку ми можемо мати під час наступного раунду переговорів. Якщо ми побачимо, що поки що немає про що говорити, то, мабуть, є більш доцільним почекати, поки всі сторони виконають дані ними зобов’язання».

Єнін повідомив, що 6 листопада відбулося чергове засідання Ради IKAO (Міжнародної організації цивільної авіації), у ньому взяв участь представник України. Заступник глави МЗС додав, що українська сторона вчергове наголосила, що її мета - встановити справедливість.

«Ми з нетерпінням чекаємо на інформацію, яку пообіцяв нам надати Іран у рамках переговорного процесу, а також завершення технічного розслідування саме в об’єктивний і неупереджений спосіб. Наразі відповідна інформація ані до Міністерства закордонних справ, ані до Офісу генерального прокурора з іранської сторони не надходила», – підкреслив Єнін.

Збиття літака МАУ в Ірані: історія переговорів

Українська делегація на переговорах 18-21 жовтня мала намір почути від іранської сторони детальне пояснення причини збиття літака і, хто за це понесе відповідальність.

19 жовтня у Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого іранськими військовими літака компанії «Міжнародні авіалінії України» незалежно від їхнього громадянства.

19-20 жовтня в Тегерані відбулися засідання трьох робочих груп (за участі представників організацій з питань цивільної авіації, військових експертів, а також з питань кримінальної юстиції).

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування збиття літака МАУ і встановити істину та справедливість. Україна очікує на розвиток кримінального переслідування причетних до збиття літака МАУ і притягнення винних до відповідальності.

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Автор: Світлана Закелова