Кірбі наголосив, що саме президент Володимир Зеленський вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях.

Україна сама вирішуватиме, коли і за яких умов проводити переговори з Росією, при цьому президент США Джо Байден підтривуватиме її до завершення своїх повноважень. Як повідомляє Укрінформ, про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі на прохання прокоментувати підхід Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні.

Кірбі зазначив, що не вступатиме у суперечки з позицією Трампа, водночас адміністрація Джо Байдена продовжить дотримуватися у цьому питанні основного принципу "нічого про Україну без України".

"Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки", - підкреслив він.

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Кірбі наголосив, що саме президент Володимир Зеленський вирішує, чи йти на переговори, і якщо так, то коли й на яких позиціях.

"Коли він прийме це рішення, й поки президент Байден є головнокомандувачем, він (Зеленський) знайде в цій адміністрації прибічників у процесі просування до переговорів",- додав Кірбі.

Він також підкреслив, що адміністрація Байдена робить все необхідне для того, щоб ЗСУ мали все необхідне для відкидання росіян та ускладнення для Путіна планів на продовження війни.

Представник Білого дому зауважив, що Росії доводиться закуповувати зброю, причому крім ракет та артилерійських снарядів Путін також має купувати багато мішків для трупів.

"І я вважаю, що про це також не варто забувати",- зауважив Кірбі.

Трамп і мирні переговори в Україні

Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни. За його словами, він має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Також Трамп не виключив, що може скасувати дозвіл для України завдавати ударів західною зброєю в глиб території РФ.

Як писав директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен, Трампу доведеться вирішити, на якому етапі врегулювання конфлікту потрібно залучати до цього процесу Київ. Він вважає, що до початкового етапу врегулювання конфлікту Україну залучати не потрібно.

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