У країні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації.

В Казахстані вирішили ввести додаткові карантинні заходи на тлі рекордної кількості заражень коронавірусною хворобою в країні.

Нові карантинні обмеження почнуть діяти з 14 січня. Про це повідомляє KazTAG.

"У зв'язку з виявленням циркулювання нового штаму "Омікрон" в Республіці Казахстан, а також збільшенням числа випадків захворюваності на коронавірус, за дорученням Міжвідомчої комісії з недопущення коронавірусної інфекції з 14 січня 2022 року вводяться додаткові заходи профілактики", - йдеться в повідомленні уряду Казахстану, яке цитують ЗМІ.

Читайте такожЧастина українців вирішили залишитись у Казахстані: названо причинуТепер в будні і вихідні дні для відвідування спортивно-оздоровчих і фітнес-центрів, йога-центрів, а також басейнів, саун і лазень необхідна наявність "зеленого" безпечного статусу. Під ним мається на увазі наявність вакцинації або ПЛР тесту з негативним результатом не більше семи діб з моменту відбору проб. Безпечний статус також мають особи з постійними медичними протипоказаннями, які перехворіли протягом останніх 3 місяців

У Казахстані відзначається погіршення епідеміологічної ситуації щодо коронавірусної інфекції. Тільки за останню добу в країні зареєстровано 9122 випадки заражень коронавірусом, що є найвищим приростом заражень в країні з початку пандемії.

Раніше в Казахстані назвавли число жертв масових заворушень, які почалися в країні ще 2 січня.

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