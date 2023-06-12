Лідер КНДР заявив про повну підтримку РФ у війні проти України.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про бажання зміцнювати стратегічне співробітництво з Росією та "будувати могутню країну та надійний захист глобального миру та безпеки, міцно тримаючись за руки з російським президентом" Володимиром Путіним.

Як повідомляє державне ЗМІ Північної Кореї KCNA, про це йшлося у його посланні з нагоди національного дня Росії. Диктатор також підтримав рішення РФ розпочати війну проти України.

"Завдяки правильному рішенню та вказівкам президента Росії боротьба російського народу за протидію ескалації загроз і викликів ворожих сил, спрямованих на те, щоб позбавити Росію її суверенітету, безпеки та мирного життя, вступила в нову вирішальну фазу. Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжить славити історію перемоги, властиву йому традицію", - заявив Кім.

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Він також висловив "повну підтримку та солідарність" російському народу та заявив, що РФ нібито "втілює священну справу захисту суверенних держав". Не оминув північнокорейський лідер і готовність до більш тісної стратегічної співпраці з Росією.

"Кім Чен Ин у своєму посланні підтвердив свою готовність прагнути до більш тісної стратегічної співпраці між КНДР і Росією, міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного прагнення народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни та надійного захисту глобального миру та безпеки", - пише державне ЗМІ Північної Кореї.

Позиція Північної Кореї щодо Росії

У листопаді 2022 року ЗМІ повідомляли, що Північна Корея шиє форму для російських солдатів. Зокрема, щонайменше три фабрики виготовляли зимову форму для окупантів.

Наприкінці січня 2023-го року генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що КНДР постачає Росії також ракети та снаряди. За оцінкою Bloomberg, це може стати порятунком для КНДР, оскільки дозволить отримати життєво важливий прибуток від продажу техніки Москві.

Пізніше стало відомо, що Кім Чен Ин 9 травня особисто привітав Володимира Путіна з Днем перемоги.

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