Найбільші кіновиробники світу натякають, що збираються активно розвивати свої онлайн-кінотеатри, приносячи в жертву реальні мережі.

Минулого тижня сейсмічний зсув сколихнув кіноіндустрію. Компанія WarnerMedia - одна з найбільших кіностудій у світі - оголосила, що всі її фільми 2021 року включно з блокбастерами, такими як "Дюна" і "Матриця 4", вийдуть на платформі HBO Max і в кінотеатрах одночасно.

Кожна стрічка буде транслюватися на сайті місяць, а потім зникне. Це незвичне рішення, яка, здавалося б, повинне дати передплатникам потік нових фільмів і водночас дозволити трансляцію новинок в кінотеатрах. В заяві WarnerMedia назвали цю гібридну модель "стратегічною відповіддю на наслідки поточної глобальної пандемії", - пише The Atlantic. Втім, цей очевидний компроміс буде катастрофічним для кінотеатрів.

Фільми, які WarnerMedia викладуть на HBO Max починаючи з "Диво-жінка 1984", охоплюють всі жанри й бюджети. Аудиторії отримають доступ до великих франшиз ("Годзила проти Кінг Конга" і "Загін Самогубців"), очевидних претендентів на нагороди "Король Річард", "Іуда і Чорний Месія"), сімейних фільмів ("Том і Джері" і "Космічний джем 2"), кіноприквелу до "Клану Сопрано", нового фільму Клінта Іствуда тощо.

Читайте такожВстигнути в кіно до локдауну: трагікомедія «Ще по одній», авантюрна комедія «Афера по-голлівудськи» та інші прем'єри 10 грудняІ в людей буде мало причин платити більше за те, щоб подивитися все це в кінотеатрі, навіть якщо карантинні обмеження будуть дозволяти. Створюється новий набір споживацьких очікувань, які буде важко скасувати. Мережі кінотеатрів мають рацію, що бояться за своє виживання. Хоча крок WarnerMedia, який, здається, був більше продиктований панікою, ніж думками про довгостроковий успіх, теж несе ризик для студій.

В короткостроковій перспективі все, що WarnerMedia робить, має сенс. Навіть на ранній стадії вакцинації, індустрія кінотеатрів навряд чи відскочить до стану, схожого на нормальний. Цього не станеться до літа 2021 року. А це доволі багато часу для очікувань на всі ці фільми, які були зняті вже дуже давно. Інші виробники кіно, особливо в Азії, на підйомі. Тому що їхні країни краще розібралися з пандемією. Підхід одночасної публікації в інтернеті й на широкому екрані дозволяє Warner зібрати касу у світі і водночас переконати американців активніше користуватися HBO Max. Інсайдери з кіностудії запевняють, що це тимчасова зміна, яка зникне після 2021 року.

Але є маленька проблема: кінотеатри можуть не вижити до того часу. Найбільша мережа в США AMC застерегла інвесторів, що в неї можуть закінчитися гроші вже на початку 2021 року. Інша велика мережа Regal закрила свої кінотеатри на невизначений термін. Такому бізнесу потрібен продукт, щоб вижити. І їм буде важко переконати аудиторію повернутися в театр, якщо багато людей вже подивилася новинки вдома по телевізору.

Читайте такожВідомий голлівудський актор шукає фото України для нового проекту: попросив про допомогу українцівПоки що жодна інша студія не запланувала чогось настільки драматичного, як WarnerMedia. Але зміни теж помітні. Disney раніше оголосив, що буде приділяти більшу увагу своїй стрімінговій платформі. А NBC-Universal, схоже, намагаються розвинути свій сервіс Peacock. Навіть студія Paramount оголосила, що сконцентрується на телевізійному сервісі Paramount+.

Коротше кажучи, всі інші голлівудські кіностудії так чи інакше зроблять те ж, що і WarnerMedia. До цього часу компанія буде дистриб’ютором, зосередженим на театральних релізах. У вересні вона помітно просувала фільм "Тенет" Крістофера Нолана, який став найбільшою подією. Попри те, що в США стрічка заробила 60 мільйонів доларів (і це більше, ніж будь-який інший "пандемічний" реліз), вона не змогла вдихнути життя в індустрію самотужки. Кінотеатри в Нью-Йорку й Лос-Анджелесі не відкрилися в той же момент, коли Голлівуд знову зміг щось запропонувати.

Не дивно, що більшість мереж зустріли оголошення WarnerMedia насмішками й відчаєм.

"Вочевидь, WarnerMedia збирається принести в жертву значну частину дохідності своєї кіностудії, а також своїх партнерів й кіновиробників, заради субсидування HBO Max. Як AMC, ми зробимо все, що в наших силах, щоб Warner не зробив це за наш рахунок. І ми будемо агресивно просувати економічні умови, щоб захистити наш бізнес", - сказав виконавчий директор AMC Адам Арон.

Читайте такожТворець серіалу "Чорне дзеркало" зніме для Netflix псевдодокументалку про 2020-й рікThe Atlantic зауважує, що головною змінною, яку важко передбачити, лишається поведінка людей. В США вони більшу частину 2020 року провели вдома. І такий же обмежений пандемією коронавірусу спосіб життя їм доведеться зберігати ще й в 2021-му. Навіть у тих штатах, де карантинних обмежень мало або немає взагалі, кінотеатри не змогли наповнити зали. Аудиторія надто сильно боїться сидіти в кімнаті без вікон поруч з незнайомцями.

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Переклад: Лесь Димань