За даними Киргизстанської служби, військові Таджикистану вдень 29 квітня "почали масований обстріл".

Киргизстан звинуватив прикордонні війська і спецназ МВС Таджикистану у використанні мінометів і кулеметів проти киргизьких військовослужбовців.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану.

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За даними Киргизстанської служби, військові Таджикистану вдень 29 квітня "почали масований обстріл, зокрема з мінометів, кулеметів і автоматів, біля водозабору "Головний", розташованого в селі Кок-Таш Баткенського району".

Nexta live також виклала відео стягування військової техніки до кордону.

"До теперішнього моменту відомо про більш ніж 20 поранених. Евакуйовані сотні жителів прикордонних населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Ескалація на кордоні Киргизстану і Таджикистану: що відомо

У четвер, 29 квітня, на киргизстансько-таджицькому кордоні сталася перестрілка між співробітниками силових структур.

Стрілянина почалася на спірній території в районі водорозподільного пункту "Головний" - як в Таджикистані, так і в Киргизстані цю землю вважають своєю.

Сторони звинувачують в ескалації конфлікту один одного.

У Таджикистані місцеві кажуть, що в лікарню вже поступили 8 осіб з вогнепальними пораненнями.

Причина конфлікту

Таджикистан звинуватив Киргизстан в тому, що він порушив раніше досягнуті домовленості і намагається захопити пункт "Головний". Вони посилаються на карти 1924-1927 років, а також 1989 року, де зазначено, що цей об'єкт належить Таджикистану і з 1968 року використовувався для зрошення та водопостачання прикордонних районів Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану.

Таджикистан і Киргизстан входять в ОДКБ

Обидві країни входять в Організацію Договору про колективну безпеку, діяльність якої спрямована «зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки і стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності і суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам».

Крім Киргизстану і Таджикистану в ОДКБ також входить Росія, Білорусь, Вірменія і Казахстан.

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Автор: Денис Прядко