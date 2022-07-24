ФБР знову виявило чимало "тривожних сигналів" того, що Китай шпигує і збирає розвіддані про США.

Китай міг стежити за ядерним арсеналом США і збирати розвіддані з Вашингтона через обладнання Huawei.

Про це з посиланням на джерела повідомляє CNN.

Все почалося в 2017 році, коли Китай запропонував побудувати у Вашингтоні розкішний сад з храмами, павільйонами і високою білою пагодою. На все це китайський уряд планував витратити близько 100 мільйонів доларів.

"Але коли співробітники контррозвідки США почали копатися в деталях, вони виявили безліч тривожних сигналів. Вони відзначили, що пагода була б стратегічно розташована на одній з найвищих точок у Вашингтоні, округ Колумбія, всього в двох милях від Капітолія США, ідеальному місці для збору розвідданих",- повідомили CNN кілька джерел.

Крім цього, китайський уряд мав намір будувати пагоду з матеріалів, привезених дипломатичною поштою, яку не можуть перевіряти митні служби США. На тлі всіх цих "тривожних дзвіночків" проект з будівництва китайського саду закрили.

За даними CNN, сад був лише частиною "божевільної контррозвідувальної діяльності" ФБР та інших федеральних агентств у відповідь на різку ескалацію китайського шпигунства. Ще у 2017 році Китай купив землю в США, ділянка була розташована поруч з об'єктами критично важливої інфраструктури.

"Серед найбільш тривожних фактів, виявлених ФБР — обладнання Huawei китайського виробництва, встановлене на вишках стільникового зв'язку поблизу американських військових баз в сільській місцевості Середнього Заходу. Згідно з численними джерелами, знайомим з цим питанням, ФБР встановило, що обладнання здатне перехоплювати і порушувати вкрай обмежені комунікації Міністерства оборони, в тому числі використовувані стратегічним командуванням США, яке спостерігає за ядерною зброєю країни", - повідомляє CNN.

За даними джерел, проблема з перехопленням інформації через обладнання Huawei спостерігається вже кілька років. Однак говорити про це відкрито чиновники не можуть, хоча підтверджують інформацію про ситуацію на умовах анонімності.

Також інсайдери повідомляють, що довести факт перехоплення інформації буде вкрай складно. У Китаї всю інформацію про шпигунство заперечують, а компанія Huawei стверджує, що її обладнання нібито не може працювати і перехоплювати дані в тому спектрі зв'язку, яким користується Міністерство оборони США,

"Немає ніяких сумнівів в тому, що обладнання Huawei здатне перехоплювати не тільки комерційний стільниковий трафік, але і сильно обмежені радіохвилі, використовувані військовими, і порушувати найважливіші комунікації стратегічного командування США, даючи китайському уряду потенційну можливість. Вікно в ядерний арсенал Америки", - передає слова з джерел CNN.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада Китаю на прикладі подій в Україні зрозуміла, що швидких і рішучих перемог домогтися неможливо. Тому в країні, за даними ЦРУ, почали більш детально продумувати напад на Тайвань.

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