Технологічна війна між США і Китаєм завдає шкоди компаніям обох держав.

Компанія Apple втратила близько 200 мільярдів доларів капіталізації після того, як Китай продовжив обмеження на використання iPhone державними службовцями і тим самим спровокував здешевшання акцій компанії на 6,4%.

Як пише Sky News, компанія Apple та її постачальники де-факто стають тим, хто платить "комерційну ціну" за триваючу напруженість між США та Китаєм на тлі зростання конкуренції з боку Huawei.

Відповідно до ухвали китайського уряду, заборона на використання iPhone або телефонів інших іноземних марок стосується не тільки державних посадовців, але також відвідувачів цих установ та співробітників державних компаній. Джерела стверджують, що деякі компанії в Китаї платили співробітникам до 200 юанів (27 доларів) за перехід на телефони місцевих брендів.

Відео дня

Хоча кількість державних службовців в Китаї невідома, Bank of America підрахував, що така заборона може скоротити продажі iPhone до 10 мільйонів на рік із загальної кількості в Китаї, що становить близько 50 мільйонів. Натомість продажі смартфонів Huawei, завдяки новій моделі Mate 60 Pro, цього року можуть зрости на 65% – до 38 мільйонів, кажуть аналітики.

"Пекін прагне зменшити свою залежність від американських технологій, але ця (заборона) діє як значний зустрічний вітер для Apple, оскільки Китай є його найбільшим міжнародним ринком і становить близько 20% своїх доходів", – зазначила представниця британської інвестиційної платформи Interactive Investor Вікторія Сколар.

За словами кількох аналітиків Уолл-стріт, нові китайські обмеження показують, що навіть компанія, яка має хороші стосунки з урядом в Пекіні, не захищена від проблем через напруженість між США та Китаєм.

Sky News зазначає, що останніми роками Вашингтон намагався обмежити доступ Китаю до передових технологій мікросхем, у той час як Пекін намагається скоротити залежність від американських технологій. Наразі влада США з’ясовує "характер і склад" нового чіпа в смартфоні Huawei Mate 60 Pro, який, на думку деяких експертів, не міг бути виготовлений без заборонених до поставки в Китай технологій.

Протистояння США та Китаю

Як писав УНІАН, Джо Байден прагне використати саміт G20, що стартує в Індії, для того, аби відвернути від Китаю країни "Глобального півдня". Зокрема США готові запропонувати країнам, що розвиваються, низку фінансових інструментів, аби у них була альтернатива китайському геополітичному проекту "Один пояс, один шлях".

Раніше низка фахівців попереджали, що Китай планує керувати світом за допомогою мобільних технологій. Як з’ясувалося, модулі китайського виробництва у пристроях стільникового зв'язку, в тому числі сертифіковані для використання в федеральних службах США, запрограмовані відправляти інформацію назад на сервери в Китаї, і неясно, наскільки ефективні заходи щодо запобігання цьому.

Вас також можуть зацікавити новини: