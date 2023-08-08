Як заявляють експерти, "Китаю не потрібно буде боротися з Америкою; вони могли б просто вимкнути її".

Модулі китайського виробництва у пристроях стільникового зв'язку, в тому числі сертифіковані для використання в федеральних службах США, запрограмовані відправляти інформацію назад на сервери в Китаї, і неясно, наскільки ефективні заходи щодо запобігання цьому.

Як повідомляє Newsweek, такі модулі стільникового зв'язку повсюдно використовуються для підключення об'єктів до Інтернету - від автомобілів до медичного обладнання.

"Зростаюче повсюдне поширення модулів китайського стільникового зв'язку в цих та інших пристроях в так званому Інтернеті речей викликало занепокоєння в Конгресі... воно також обіцяє відкрити новий фронт у все більш складній боротьбі технологій між Вашингтоном і Пекіном", - зазначає видання.

Відео дня

Відзначається, що дані зы стільникових модулів являють собою потенційну "золоту жилу" для китайської розвідки, яка може аналізувати інформацію, зібрану з мільйонів підключених пристроїв для розуміння того, що відбувається в США.

Окрім того, що США залежать від китайських технологій у таких сферах, як поліція та реагування на стихійні лиха, існують також ризики для такої ключової інфраструктури, як енергія та транспорт. Чутливі пристрої, в яких знаходяться модулі китайського виробництва, можуть бути навіть відключені, щоб дестабілізувати США в разі війни, кажуть експерти.

"Китаю не потрібно буде боротися з Америкою; вони могли б просто вимкнути її. Це цілком можливо", - сказав один з дипломатів.

При цьому, за даними аналітиків, два кращих виробники модулів в світі в 2022 році - Quectel і Fibocom - розташовані в Китаї і широко фінансуються китайським урядом. Загалом близько десятка китайських виробників мали 77 відсотків світового ринку за обсягом минулого року, хоча це включає величезний китайський внутрішній ринок. За межами Китаю китайські компанії займають 53 відсотки всіх продажів минулого року.

За словами експертів з безпеки, лідери Китаю вважають, що це ключ до нового світового порядку, який дозволить Комуністичній партії ще більше консолідувати контроль і розширити його по всьому світу.

Чи можливо виявити вразливості?

Хоча стверджується, що всі китайські модулі проходять перевірку на безпеку зберігання даних, багато експертів вказують на те, що такі перевірки не вирішують всіх проблем.

Так, одна з проблем, за словами експертів, полягає в тому, що прошивка, яка управляє модулями, може бути в будь-який час оновлена виробником, що призведе до зміни властивостей.

"Ви можете перевірити компонент, щоб побачити, чи безпечний він", - сказав один експерт. - "Але якщо його можна оновити в режимі реального часу, цей тест не буде мати сенсу в ту хвилину, коли він оновлюється".

Але не тільки оновлення є проблемою. Перевірка також може не знайти можливості, заховані в модулі. Наприклад, пристрій може не пересилати дані постійно, але модуль може бути налаштований таким чином, щоб почати передачу даних на вимогу виробника. Таку вразливість набагато складніше виявити, відзначають експерти.

Складність технології і відсутність прозорості щодо виробників унеможливлюють довіряти модулям китайського виробництва, сказав Newsweek екс-представник розвідки в Департаменті внутрішньої безпеки. Він зазначив, що дані, передані за допомогою будь-якої ІТ, комп'ютерної або комунікаційної технології, зробленої китайською компаснією, можуть бути доступні китайській розвідці.

Він також сказав, що державні та місцеві органи влади є пріоритетом для китайської розвідки, оскыльки вони мають більш обмежені можливості щодо захисту, ніж федеральний уряд..

При цьому експерти відзначають, що вирішення ризиків, пов'язаних з китайськими технологіями, є складною проблемою для США, тому що американські підприємства витратили десятиліття на аутсорсинг виробництва в Китай. Вони відзначають, що західні конкуренти не мають виробничих потужностей, щоб повністю заборонити імпорт китайських модулів але в той же час підкреслюють, що "критична інфраструктура США не повинна залежати від стратегічного суперника".

Санкції проти технологій Китаю

Президент США Джо Байден планує до середини серпня підписати указ про обмеження критичних інвестицій США в технології в Китаї. Обмеження будуть зосереджені на напівпровідниках, штучному інтелекті та квантових обчисленнях

Також раніше Індія заборонила вітчизняним виробникам військових безпілотників використовувати компоненти, вироблені в Китаї.

Вас також можуть зацікавити новини: