За його словами, ведуться розмови щодо посилення санкційного тиску на Китай.

Китай повинен понести відповідальність за підтримку війни Росії в Україні, якщо не змінить свій шлях.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі BBC. За його словами, Пекін "намагається всидіти на двох стільцях", підтримуючи військові зусилля Росії, а також намагаючись підтримувати відносини з європейськими союзниками.

"Це не може працювати в довгостроковій перспективі", - сказав Столтенберг під час візиту до Вашингтона. Відео дня

Крім того, Столтенберг торкнувся ядерної зброї та витрат на оборону. Його коментарі прозвучали на тлі того, що Росія не демонструє жодних ознак послаблення війни проти України.

На мирному саміті, який відбувся у Швейцарії, десятки країн взяли на себе зобов’язання підтримати Київ, але Росія назвала це марною тратою часу та заявила, що погодиться на мирні переговори, лише якщо Україна фактично капітулює.

Відповідаючи на питання про те, що члени НАТО можуть зробити щодо підтримки Китаєм Росії, Столтенберг сказав, що "ведуться розмови" про можливі санкції.

Він сказав, що Китай "ділиться багатьма технологіями, зокрема мікроелектронікою, які є ключовими для Росії для створення ракет, зброї, яку вона використовує проти України".

Він додав, що "на якомусь етапі ми повинні розглянути певні економічні заходи, якщо Китай не змінить свою поведінку".

Пекін вже перебуває під деякими санкціями за підтримку Росії - минулого місяця США оголосили про обмеження, які стосуватимуться близько 20 компаній, що базуються в Китаї та Гонконгу.

Китай захищає свій бізнес з Москвою, заявляючи, що не продає летальної зброї та "обачливо ставиться до експорту товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил".

"Росія зараз все більше і більше приєднується до авторитарних країн", - сказав Столтенберг, згадавши про Іран, Китай і Північну Корею.

Він сказав, що Північна Корея відправила артилерійські снаряди в Росію, а натомість Росія надала передові технології для ракетної та ядерної програм Північної Кореї.

"Отже, Північна Корея допомагає Росії вести агресивну війну проти України", - додав Столтенберг.

Позиція Китаю щодо війни: останні новини

Пекін систематично заявляє, що виступає за мирне врегулювання війни та не надає смертоносну зброю або обладнання жодній зі сторін конфлікту. Водночас Сполучені Штати Америки вже звинувачували Китай у наданні допомоги, яка дозволяє Москві воювати.

Китай виступав за припиненням постачання зброї "на поле бою", оскільки це "тільки посилить ризик загострення кризи", та проведення переговорів.

Крім того, Пекін відмовився від участі у "Глобальному саміті миру", що проходив у Швейцарії. За даними ЗМІ, Китай намагався повпливати на інші країни, які запросили на цю зустріч.

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