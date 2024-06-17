Він вважає, що Заходу не слід миритися з позицією Китаю.

Китай лише прикидається нейтральною стороною у війні проти України, насправді він підживлює конфлікт. Про це під час візиту до Вашингтона заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Як пише ntv, перед зустріччю з американським президентом Джо Байденом він закликав збільшити поставки зброї до України та забезпечити надійну і тривалу підтримку українців. "Це може здатися парадоксальним, але шлях до миру лежить через збільшення кількості зброї для України", - сказав він.

Столтенберг вважає, що Китайська Народна Республіка прикидається нейтральною, намагаючись уникнути санкцій та зберегти торгівлю. За його словами, Захід не повинен з цим миритися.

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"Реальність така, що Китай підживлює найбільший збройний конфлікт в Європі з часів Другої світової війни і водночас хоче підтримувати хороші відносини із Заходом", - пояснив генсек.

Позиція Китаю по війні: останні новини

Пекін систематично заявляє, що виступає за мирне врегулювання війни та не надає смертоносну зброю або обладнання жодній зі сторін конфлікту. Водночас Сполучені Штати Америки вже звинувачували Китай у наданні допомоги, яка дозволяє Москві воювати.

Китай виступав за припиненням постачання зброї "на поле бою", оскільки це "тільки посилить ризик загострення кризи", та проведення переговорів.

Крім того, Пекін відмовився від участі у "Глобальному саміті миру", що проходив у Швейцарії. За даними ЗМІ, Китай намагався повпливати на інші країни, які запросили на цю зустріч.

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