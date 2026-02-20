Сірий кардинал у грі: Китай масово постачає РФ дрони через несподівану країну, - Bloomberg

Після 2022 року експорт дронів із Таїланду до Росії різко зріс і майже повністю збігся зі зростанням імпорту безпілотників із Китаю.

Таїланд став новим ключовим маршрутом постачання китайських безпілотників до Росії після запровадження західних санкцій. Про це свідчить аналіз торговельних даних, оприлюднений агентством Bloomberg.

За перші 11 місяців 2025 року Росія імпортувала з Таїланду дронів на 125 млн доларів – це 88% усього тайського експорту безпілотників і у вісім разів більше, ніж роком раніше. Водночас Китай за той самий період поставив до Таїланду безпілотників на 186 млн доларів, що становить майже весь імпорт цієї продукції до країни.

Зростання поставок розпочалося після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Якщо тоді Таїланд експортував дронів менш ніж на 1 млн доларів і жоден не потрапив до Росії, то нині країна фактично стала перевалочним пунктом для російського ринку.

Компанії-посередники і санкції

Одним із найбільших імпортерів дронів із Китаю до Таїланду є Skyhub Technologies. За даними торговельної платформи Big Trade Data, у 2025 році компанія ввезла безпілотників на 25 млн доларів, зокрема від китайського виробника Autel Robotics. Серед поставок – сотні моделей EVO Max 4T, які формально позиціонуються як цивільні, але, за даними журналістів, використовуються і в бойових умовах.

Autel заявила, що не співпрацює з російськими військовими структурами та має систему дотримання міжнародних санкцій. Компанія наголошує, що її дрони оснащені геозонуванням, яке блокує польоти в зоні російсько-українського конфлікту.

Ще більшу роль у торгівлі відіграє компанія China Thai Corp., яка у 2025 році імпортувала дронів із Китаю на 144 млн доларів. У жовтні вона потрапила під санкції Великої Британії за постачання технологій російським збройним силам. Згодом фірма змінила назву на Lanto Global Logistics.

Обхід санкцій і "треті країни"

За словами Марії Шагіної з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, схема із залученням третіх країн є типовим методом обходу санкцій.

"Країни можуть змінюватися, але методи – ні: перенаправлення через треті країни з використанням фіктивних компаній", – зазначила вона.

У Державному департаменті США заявили, що Китай забезпечує близько 80% компонентів подвійного призначення, які Росія використовує у війні. Пекін офіційно заперечує військову підтримку Москви.

Зростання зв’язків із РФ

Попри санкційний тиск, економічні зв’язки між Таїландом і Росією посилюються. Минулого року країну відвідали рекордні 1,9 млн російських туристів, а громадяни РФ активно інвестують у тайську нерухомість. Москва також відкриває в Таїланді культурний центр "Російський дім" та розширює освітні програми.

Аналітики зазначають, що зростання поставок через Південно-Східну Азію демонструє складність обмеження доступу Росії до технологій подвійного використання.

"Війна на виснаження – це битва ресурсів. Росія нарощує масштаби", – підсумувала Шагіна.

