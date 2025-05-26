Операції армії Китаю тепер включають безперервну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань і постійну готовність армійських авіаційних підрозділів.

Загроза нападу Китаю на Тайвань збільшилася, оскільки Пекін наростив свою військову міць до такої міри, що здатний у найкоротші терміни перейти до військових операцій. Про це пише Financial Times, посилаючись на тайванських і американських чиновників та експертів

Один із тайванських військових чиновників сказав, що китайські військово-повітряні сили і ракетні підрозділи, які відіграватимуть роль у вторгненні на Тайвань, удосконалилися до такої міри, що вони можуть "переходити від мирного часу до військових операцій у будь-який час".

Інші тайванські військові чиновники сказали, що операції армії Китаю тепер включають безперервну підготовку десантних сил поблизу портів відправлення для вторгнення на Тайвань, постійну готовність армійських авіаційних підрозділів, які будуть десантуватися на Тайвань, і нову ракетну систему, здатну вразити будь-яку точку острова.

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Представник міністерства оборони Тайваню сказав, що Китай "розширив свій бойовий радіус" за допомогою нових винищувачів - J-10, J-11, J-16 і J-20, які можуть досягати Тайваню з внутрішніх баз без необхідності дозаправки на прибережних базах, а також за допомогою літака-заправника Y-20.

Також, за словами представника міністерства оборони США, біля берегів Тайваню постійно розгорнуті близько дюжини військових кораблів Китаю. Це означає, що китайські судна можуть "перейти в положення блокади... протягом кількох годин". При цьому, за словами представника міністерства оборони Тайваню, присутність військових кораблів означає, що Китай може почати повітряний напад без попередження.

Американська розвідка повідомляє, що президент Сі Цзіньпін 2019 року наказав НВАК розробити можливості для вторгнення на Тайвань до 2027 року. Адмірал Семюель Папаро, глава Індо-Тихоокеанського командування США, сказав, що, мабуть, деякі з цілей вже досягнуті, пославшись на ракетні сили і супутники, які Китай розмістив у космосі.

Крім того, великі зміни відбулися в сухопутних військах НВАК, які необхідні для захоплення й окупації Тайваню. Зокрема, багато великих армійських підрозділів було розбито на дрібніші, гнучкіші, включно з шістьма десантними загальновійськовими бригадами, розгорнутими вздовж узбережжя навпроти Тайваню.

Високопоставлений тайванський військовий чиновник сказав, що китайській армії знадобиться тільки "мінімальний час переналагодження" для атаки, оскільки вона "безперервно тренується на своїх базах і... вже базується дуже близько до портів, куди вони приземлятимуться".

Чи справді Китай готовий до війни

У деяких аналітиків є сумніви, що Китай взагалі буде здатний вести велику війну в найближчі роки.

Останнім часом Пекін провів кілька хвиль чисток серед вищого військового керівництва. Зокрема, за останні два роки було звільнено двох міністрів оборони та низку топ-чиновників Народно-визвольної армії, включно з вищими командирами Ракетних військ. Однією з найсвіжіших "жертв" чисток став генерал Хе Вейдун, який за рангом був другим у війську Китаю і був глибоко залучений до планування теоретичного вторгнення на Тайвань.

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