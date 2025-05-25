Венді Шерман пояснила просту причину, чому Китаю "не все одно" на те, що відбувається в Європі.

Китай використовує міжнародну реакцію на агресію Росії проти України як орієнтир для можливих дій щодо Тайваню, вважає ексзаступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка працювала в адміністраціях Клінтона, Обами і Байдена.

"Якщо Росія може вторгнутися в суверенну державу і захопити всю Україну або її частини, і ніхто цьому всерйоз не завадить, то Китай може уявити собі, що він також зможе захопити Тайвань і всі просунуті напівпровідники, вироблені там, - і ніхто й оком не моргне. І це становить для нас загрозу", - передає слова Шерман The Hill.

Адміністрація Трампа, зі свого боку, зовсім недавно попереджала Китай після того, як той провів великомасштабні військові навчання у водах і повітряному просторі навколо Тайваню, який вважає своєю територією, без попереднього повідомлення.

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При цьому КНР постійно нагадує про погрози захопити острів із застосуванням військової сили. Водночас США вважають Тайвань стратегічним партнером, і багато американських технологічних компаній залежать від напівпровідників, вироблених там.

Як ситуація з Тайванем залежить від України

Незважаючи на тиск з боку адміністрації Трампа з метою укладення мирної угоди, війна між Росією та Україною триває. Росія, аналогічно, претендує на території, які міжнародна спільнота визнає частиною незалежної України.

На початку місяця в Туреччині сторони домовилися про обмін полоненими і заявили, що продовжать переговори щодо ширшої мирної угоди. Однак зовсім нещодавно окупанти знову завдали ударів безпілотниками і ракетами по території України, незважаючи на триваючі домовленості.

Інші новини про Китай

Раніше УНІАН повідомляв, що в Китаї створили новий матеріал, який може зробити "Золотий купол" Трампа марним. Новий матеріал ефективний проти інфрачервоного та мікрохвильового виявлення. Він може виявитися придатним для високошвидкісних літаків і ракет.

Крім того, Китай постачає обладнання на 20 військових заводів Росії. "Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення", - сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

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