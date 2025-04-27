Риф має площу у близько 200 квадратних метрів, але це об'єкт з великим стратегічним значенням.

Китай встановив контроль над спірним рифом Сенді-Кей у Південнокитайському морі, лише за кілька кілометрів від стратегічного філіппінського форпосту Тіту. Напруження між Пекіном і Манілою загострюється, пише Financial Times.

Для чого Пекіну Сенді-Кей

За даними військового каналу державного мовника CCTV, китайська берегова охорона цього місяця "впровадила морський контроль та здійснювала суверенну юрисдикцію" над Сенді-Кей, розгорнувши китайський прапор і оголосивши про суверенітет на островах Спратлі.

Це перший випадок за останні роки, коли Китай офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому рифі.

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Ці події розгортаються паралельно з підготовкою Філіппін і США до масштабних навчань "Балікатан", які включатимуть тренування із захисту узбережжя та захоплення островів поблизу Спратлі.

Попри невеликі розміри — близько 200 квадратних метрів, Сенді-Кей має стратегічне значення. Його територіальне море перетинається з водами навколо острова Тіту, важливої точки спостереження Філіппін за активністю Китаю.

Білий дім висловив занепокоєння через дії Пекіна. Джеймс Хьюїтт, речник Ради національної безпеки, сказав:

"Такі дії загрожують регіональній стабільності та порушують міжнародне право. Ми тісно консультуємося з нашими партнерами та залишаємося відданими вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону".

Офіційна заява Пекіна про суверенітет посилює побоювання, що Китай може почати створювати нові штучні острови.

Морська активність Китаю

Протягом останніх двох років Філіппіни активізували патрулювання й наукові місії у цьому регіоні для моніторингу китайської діяльності. Морські експерти вважають, що масштабне рекультивування малоймовірне, оскільки існуючі китайські об'єкти в регіоні забезпечують достатню військову присутність.

Наразі постійної присутності Китаю на Сенді-Кей немає; за словами філіппінського чиновника з морської безпеки, берегова охорона КНР залишила риф після встановлення прапора.

Водночас офіційна заява сигналізує про можливе посилення китайської активності поблизу Тіту. Філіппіни модернізують базу на острові Тіту з кінця 2023 року, удосконалюючи злітно-посадкову смугу та інфраструктуру для протидії активності Китаю.

Лайл Морріс, колишній експерт Пентагону, пояснив:

"Китай роками встановив майже постійну присутність навколо Сенді-Кей, здебільшого використовуючи свої морські ополчення для оточення прилеглих вод. Вони посилили свою присутність з тих пір, як Філіппіни почали зміцнювати острів Пагаса (Тіту) та його злітно-посадкову смугу".

Морріс зазначив, що це радше "тактичний крок", а не серйозне випробування для США. Це створює тиск на Філіппіни та змушує країну реагувати.

"Якби Китай колись фізично окупував цю споруду, Філіппіни, ймовірно, відчули б себе зобов’язаними відповісти. Яка саме відповідь – незрозуміло", - сказав він.

Ескалація відбувається на тлі торговельної війни між США та Китаєм. Союзники США уважно стежать за реакцією адміністрації Трампа.

Міра Рапп-Хупер, колишня радниця Ради національної безпеки США, наголосила: "Китайська Народна Республіка роками посилює тиск на філіппінські форпости. Але варто зазначити, що ці дії відбуваються на тлі ескалації торговельної війни між США та Китаєм і є саме тими діями, на які США важко реагувати, водночас лякаючи свого союзника на Філіппінах".

Китайський закон дозволяє береговій охороні затримувати іноземні судна у водах, які Пекін вважає своїми, що підвищує ризик прямих зіткнень із Філіппінами.

Військові потужності Китаю на рифі Субі — неподалік Сенді-Кей — включають ракети, авіабазу, радари і глибоководний порт. Проте через статус Субі як припливного рифу за міжнародним правом він не має власного територіального моря.

Мита США та Китаю - останні новини

Нещодавно Reuters писав, що Китай готовий скасувати мита на деякі американські товари. Серед них можуть бути вакцини, хімікати та авіадвигуни, проте офіційного підтвердження достовірності цієї інформації немає.

Водночас CNN повідомляло, що президент США Дональд Трамп натякнув на зниження мит щодо Китаю. За його словами, мита суттєво знизяться, але не будутть нульовими.

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