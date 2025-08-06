Пекін нагадав про спільну ініціативу з Бразилією і заявив, що Україна та РФ роблять кроки вперед.

Процес врегулювання "української кризи" досяг критичного моменту. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни після розмови очільника відомства Ван І зі спеціальним радником президента Бразилії Селсу Аморімом.

Зазначається, що Ван І та Аморім "обмінялися думками" і щодо війни РФ проти України. Міністр сказав, що "Консенсус з шести пунктів", спільно запропонований Китаєм і Бразилією, зіграв позитивну роль в "охолодженні кризи", а група "Друзів миру", яка підтримала цю ініціативу, включно з країнами Глобального Півдня, висловила об'єктивні й раціональні голоси, доклавши позитивних зусиль для сприяння діалогу і переговорам.

"Росія й Україна зробили важливий крок вперед, розпочавши переговори. Процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", — зазначається у заяві МЗС Китаю.

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Що передувало

Торік Китай і Бразилія зробили заяву про закінчення війни в Україні. В МЗС КНР тоді заявили, що обидві сторони повністю підтримали роботу групи "Друзі миру" і продовжуватимуть відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення "української кризи".

Як сказав аналітик і журналіст Сергій Гармаш, "мирний план" Китаю і Бразилії для України цілком прийнятний. "Там 6 пунктів. У принципі, я думаю, нам треба "грати" з цим планом. Уже зараз можна почати діалог із Пекіном щодо цього плану", - сказав він.

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