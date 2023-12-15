Відносини між китайським куратором та його бельгійським агентом задокументовані в текстових повідомленнях з 2019 по кінець 2022 року.

Китайський шпигун більше трьох років використовували ультраправого бельгійського політика як агента розвідки у справі, яка показує, як Пекін проводив операції впливу, намагаючись сформувати політику на свою користь.

Деніел Ву, офіцер шпигунського агентства Міністерства державної безпеки Китаю, підштовхнув Френка Крейлмана, колишнього бельгійського сенатора, вплинути на дискусії в Європі з різних питань.

Коли канцлер Німеччини Олаф Шольц збирався відвідати Китай наприкінці 2022 року, Ву попросив Крейельмана переконати двох правих членів Європейського парламенту публічно заявити, що США та Великобританія підривають енергетичну безпеку Європи.

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"Наша мета - розділити американо-європейські відносини", - написав Ву в текстовому повідомленні Крейелману.

Відносини між китайським куратором і його бельгійським агентом задокументовані в текстових повідомленнях з 2019 по кінець 2022 року, які були отримані від джерела в західних службах безпеки в ході спільного розслідування Financial Times, Der Spiegel і Le Monde.

Крейельман не відповів на спроби зв'язатися з ним за допомогою тексту, телефону та електронної пошти.

Ці розмови детально розкривають, як китайська розвідка намагається маніпулювати політичними дискусіями по всьому світу на користь Пекіна - стурбованість, яку все частіше відзначають західні служби безпеки.

За словами представників розвідки чотирьох західних країн, Ву працює в Чжецзянському відділенні МСС. Західна розвідка також відстежила його дії в Польщі та Румунії.

В одній з розмов у 2021 році Ву сказав Крейлману, що йому було доручено "напасти на Адріана Зенца", дослідника, який допоміг розкрити, як Китай затримав сотні тисяч представників переважно мусульманської уйгурської меншини у своєму далекозахідному регіоні Сіньцзян.

Ву також попросив Крейлмана допомогти зірвати конференцію з Тайваню, і пара обговорила оплату посереднику, щоб він вплинув на католицького кардинала і застеріг його від політизації Covid-19, оскільки Китай опинився під тиском через вірус, що з'явився в Ухані.

Колишні співробітники американської розвідки, які мають досвід роботи з МСС, які були проінформовані про ці листування, заявили, що повідомлення мають ознаки класичної операції політичного впливу з боку агентства.

Одна розмова між Ву та Крейельманом яскраво продемонструвала цю стратегію. Китайський офіцер посилався на минулі спроби переслідувати Мартіна Сельмайра, колишнього генерального секретаря Європейської Комісії, який колись був одним із наймогутніших чиновників у Брюсселі.

Немає доказів того, що Китай досяг успіху в цій спробі. Зельмайр, який зараз очолює представництво ЄС в Австрії, категорично заперечує будь-яку обізнаність про ситуацію, додаючи, що в його обов'язки не входить "роз'яснення досить сумнівних розмов між людьми явно сумнівного характеру".

Незрозуміло, як і коли був завербований Крейельман. Його стосунки з Ву, мабуть, велися віддалено, за винятком поїздки в Санью, морський курорт на острові Хайнань, у 2019 році для зустрічі зі своїм куратором у розвідці.

Одне джерело в західній розвідці повідомило, що підрозділ MSS в Чжецзяні, східній провінції Китаю, налічує близько 5000 офіцерів розвідки і зазвичай зустрічається зі своїми активами в Саньї.

Представник уряду Бельгії заявив, що відповідні органи обізнані про справу Крейельмана, але не надав подальших коментарів.

Ву кілька разів обговорював гроші під час обміну, включаючи суми, які він заплатив би Крейлману чи іншим людям за їх допомогу. У якийсь момент Ву навчив Крейельмана використовувати додаток для перекладу криптовалют.

У 2019 році Ву попросив Крейельмана організувати публікацію статті, спрямованої проти демократичних протестів у Гонконзі. Крейельман сказав, що міг би заплатити журналісту-фрілансеру, який візьме не менше 2000 євро.

Журналіст з Брюсселя Джеймс Вілсон заявив, що Крейлман звернувся до нього з проханням "працювати над Китаєм", але "ввічливо відмовився" і що написання статей за плату "суперечить моїм принципам".

Китай і Євросоюз - деталі

Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Пекіні закликали Китай не постачати зброю до Російської Федерації, не допомагати їй обходити санкції та взаємодіяти щодо формули миру, запропонованої Україною.

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