Майбутнє відносин між Євросоюзом і Китаєм залежить від того, як Китай позиціонуватиме себе у війні Росії проти України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в Пекіні закликали Китай не постачати зброю в Російську Федерацію, не допомагати їй обходити санкції та взаємодіяти відносно Формули миру, запропонованої Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це фон дер Ляєн і Мішель заявили у Пекіні на пресконференції за підсумками саміту ЄС-Китай.

Мішель наголосив, що Росія продовжує незаконний напад на Україну, і за цих умов Євросоюз підтримує український народ, у тому числі його майбутнє в ЄС.

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"Китай, на мою думку, як постійний член Ради безпеки ООН, має особливу відповідальність, бо ця російська війна загрожує глобальній стабільності і світовій економіці", - сказав Мішель і додав, що російська агресія проти України впливає на найбільш вразливі верстви населення в усьому світі, у тому числі через посилення нестачі продовольства та різке зростання цін на сировинні товари.

"Це не відповідає інтересам Європи. Це не відповідає інтересам Китаю. Це не відповідає інтересам світу. Саме тому, ми наполегливо закликаємо Китай конструктивно взаємодіяти щодо Формули миру України", - наголосив Мішель.

За його словами, Росія продовжує шукати шляхи доступу до отримання технологій з метою подальшого ведення війни.

"Ми знову наполягаємо, що Китай не повинен постачати військові товари в Росію. Ми повторили, наскільки це важливо, аби Китай допоміг не допусти обхід санкцій з боку Росії", - відзначив Мішель.

Своєю чергою, фон дер Ляєн відзначила, що агресивна війна Росії - це кричуще порушення міжнародного права та Статуту ООН, яка створює серйозну загрозу європейські безпеці.

"Саме тому ми нагадали Китаю про необхідність використати увесь вплив на Росію для припинення цієї агресивної війни і взаємодії щодо Формули миру України. Ми також сказали, що треба утримуватися від постачання смертоносних засобів в Росію і унеможливлювати будь-які спроби Росії з підриву впливу санкцій", - наголосила фон дер Ляєн.

При цьому, Мішель додав, що Євросоюз робить усе, аби переконати усі країни світу, у тому числі Китай, не допомагати Росії в обході санкцій, які вже раніше були запроваджені.

Також фон дер Ляєн додала, що саме від голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна залежить як визначити власну позицію, бо відносини між Євросоюзом і Китаєм залежатимуть від того, як Китай позиціонуватиме себе у війні Росії проти України.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія стає усе більш залежною від Китаю у різних аспектах через війну проти України. Ця залежність зростає в економічному й фінансовому плані, а також через потребу отримання Росією сировинних ресурсів, у тому числі для оборонної промисловості.

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