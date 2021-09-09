За словами південнокорейського чиновника, нинішній парад в КНДР виявився менш масштабним, ніж попередні.

КНДР провела військовий парад на честь 73-ї річниці заснування країни.

Про це повідомляє Yonhap.

"З'явилися ознаки того, що Північ провів військовий парад в Пхеньяні. Південнокорейські військові аналізують ці дані в тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - заявив співрозмовник агентства у військових колах.

За словами іншого південнокорейського чиновника, нинішній парад в КНДР виявився менш масштабним, ніж попередні.

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Днями стало відомо, що Південна Корея успішно провела випробування балістичної ракети власного виробництва (БРПЛ) з нового підводного човна.

Південна Корея стала восьмою країною у світі, яка розробила БРПЛ після США, Великобританії, Франції, Індії, Китаю, Північної Кореї і Росії.

На відміну від звичайних ракет наземного базування, БРПЛ важче виявити, оскільки вони запускаються з підводних човнів для раптових ударів.

Раніше в "МАГАТЕ" при ООН припустили, що Пхеньян, ймовірно, перезапускає свій ядерний комплекс в Йонбені. Вважається, що саме на цьому комплексі виробляють плутоній, який використовують в ядерній зброї.

Північна Корея продовжувала розробляти ядерну зброю з того часу, як вигнала інспекторів "МАГАТЕ" з країни, провівши своє останнє випробування у 2017 році.

Автор: Денис Прядко