Справжня мета проекту, як свідчить доповідь спецслужби, полягала не у "диверсифікації" поставок газу до Болгарії, а виключно в тому, щоб принести користь РФ.

Колишня влада Болгарії всупереч законодавству схвалила будівництво російського газогону "Балканський потік", хоча спецслужби попереджали, що він не відповідає економічним інтересам Софії та спрямований лише на те, щоб зменшити залежність РФ від транзиту газу через Україну.

Як йдеться в розслідуванні незалежного болгарського видання Bird.bg, у 2016 році після того, як Росія відмовилася реалізовувати багатомільярдний проект "Південний потік", тодішній прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов висунув ідею "Балканського потоку", який постачав би газ до Болгарії та Сербії через Туреччину, тобто в обхід України.

Наступного року болгарська спецслужба – Державне агентство національної безпеки – підготувало низку доповідей вищому керівництву країни – президенту Румену Радєву, прем’єру Борисову й главі Національних зборів (парламенту) Цветі Караянчевій, в яких наводилися ризики "проекту транспортування газу на об'єкті "Турецький потік", під чим мався на увазі саме майбутній "Балканський потік".

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Справжня мета проекту, як свідчить доповідь спецслужби, полягала не у "диверсифікації" поставок газу до Болгарії, як про це говорив тодішній прем’єр, а виключно в тому, щоб принести користь РФ, "можливо, призупинивши передачу газу через Україну", якщо проект буде завершено вчасно.

Ще одна доповідь, датована груднем 2017 року, свідчить, що вже тоді й Борисов, і Радєв знали, що Болгарія не отримає жодного газу через "Балканський потік". Там йшлося про те, що російський "Газпром" в односторонньому порядку змінив параметри транспортування газу через територію Болгарії, і весь обсяг буде транзитуватися через Болгарію в напрямку Сербії, Греції та Македонії, оскільки "обсяги для внутрішнього ринку не передбачені".

Але болгарська влада, судячи з публічних заяв, не зреагувала на це попередження – а навпаки, докладала зусиль, аби "Балканський потік" було збудовано вчасно, до грудня 2020 року. Сам Борисов у червні того ж року публічно заявляв, що газопроводом буде надходити газ "із різних джерел – зі США, Росії, Азербайджану, Катару, Саудівської Аравії".

Крім того, питання будівництва російського газогону обговорювалося й під час зустрічі Румена Радєва з російським президентом Владіміром Путіним у травні 2018 року в Сочі. Після цього болгарський парламент проголосував за виділення 2,8 млрд леїв на фінансування "Балканського потоку".

"Фінансування газопроводу здійснювалося повністю за рахунок коштів болгарських платників податків, а на забезпечення його своєчасної реалізації, зокрема для його швидкої легалізації, був кинутий величезний адміністративний ресурс. Цей поспіх на догоду Кремлю супроводжується сотнями порушень болгарського законодавства, описаних у детальному звіті Інспекції Ради міністрів, створеної на замовлення уряду Петкова", – йдеться в розслідуванні.

Зокрема на будівництво газогону було відправлено нову будівельну техніку, придбану за кошти ЄС для зовсім інших цілей. Наразі цією справою займається європейська прокуратура. Крім того, до будівництва "Балканського потоку" були залучені військово-логістичні підрозділи болгарської армії, які допомагали переправляти трубу через річку Віт.

"При цьому реальна диверсифікація поставок газу через інтерконектор з Грецією, по якому мав надходити азербайджанський газ, затягувалася адміністративними хитрощами і процедурами тим же урядом ГЕРБ, який будував "Південний", "Турецький", "Балканський", а по суті суто російський, газопровід", – підсумовують розслідувачі.

Після публікації розслідування реформістська Демократична партія Болгарії заявила, що звернеться до парламенту з проханням створити комітет для розслідування дій Борисова, Радева і Караянчевої щодо будівництва трубопроводу.

Зупинка "Північного потоку"

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по газопроводу "Північний потік".

У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора сталися витоки масла, тому обладнання довелося тимчасово відключити.

У той же час компанія Siemens Energy, що обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такі інциденти зазвичай не впливають на роботу турбіни.

Вже 2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

Вони пояснили це тим, що компанії Siemens нібито ніде проводити ремонтні роботи.

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