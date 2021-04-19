Захід на 5 тисяч відвідувачів відбудеться в Ліверпулі.

У Великобританії збираються влаштувати перший цього року масовий музичний концерт - і без дотримання карантинних обмежень.

Захід на 5 тис. відвідувачів, де виступить гурт Blossoms, відбудеться на відкритому повітрі у ліверпульському парку 2 травня, пише The Guardian.

Читайте такожВ Україні загальна кількість летальних випадків через COVID-19 з початку пандемії досягла 40 тисяч осібСлухачам не доведеться вдягати маски або тримати соціальну дистанцію. Однак потрапити на шоу зможуть лише жителі регіону - обов'язково з негативним тестом на COVID-19. Вагітні або люди з вразливим здоров'ям забронювати квитки не зможуть.

Концерт є частиною державної програми досліджень для перевірки безпечності масових зборів. Фахівці відстежуватимуть рух аудиторії під час шоу, взаємодію між людьми, пересування транспортом.

Усім, хто відвідає концерт, запропонують зробити ПЛР-тест вдома у день події та через п'ять днів після, щоб науковці могли прослідкувати можливе поширення коронавірусу.

Концерти під час пандемії

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Переклад: Катерина Комолова