Українськиий президент переконаний, що на Заході є надія зберегти відносини з РФ.

На сьогодні немає одностайної думки всіх партнерів щодо дозволу наносити удари далекобійною зброєю по території Росії. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслював телемарафон.

За його словами, це "ризиковане питання", бо йдеться про "пакет дуже сильних ракет", тому кожна з країн – США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія не хочуть ризикувати. Очільник держави наголосив, що серед цих 5 країн є ті, котрі на боці України в цьому питанні.

"І дуже важливо, що вони допомагатимуть мені дуже сильно в діалозі з партнерами, щоб все ж таки відповідь була позитивна", - наголосив Зеленський.

Відео дня

За словами президента, країни-партнери ще не хочуть "зачиняти повністю двері" у відносинах з РФ. "Це моя враження", - наголосив він.

За словами президента, з Німеччиною не вирішено питання щодо можливості використання далекобійної зброї.

"Воно в них найболючіше питання, як і було до цього", - наголосив Зеленський.

При цьому сказав, що для нього дуже важлива позиція Німеччини щодо вступу України в НАТО, бо на сьогодні "скепсис залишився у німців". "Ми ближче до НАТО із США, ніж колись були. Набагато ближче", - сказав президент України.

Проблема глибоких ударів по Росії

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає у західних партнерів надати можливості для ударів по Росії далекобійною зброєю.

Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу ворога. Нещодавно високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії. Він зазначав, що зброя має бути використана в повному обсязі, і обмеження повинні бути зняті, щоб українці могли націлюватися на місця, звідки Росія їх бомбардує.

Вас також можуть зацікавити новини: