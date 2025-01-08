Мережко вважає, що засідання у форматі "Рамштайн" - це "дуже зручно".

Формат контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", до якого залучені понад 50 країн, є доволі зручним для надання допомоги Україні, вважає народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо того, що начебто "Рамштайн" 9 січня може стати останнім у такому форматі, він висловив сподівання, що "це не остання зустріч".

"На цій зустрічі мова буде про те, щоб, так би мовити, застрахувати Україну на майбутнє, щоб Україна отримувала стабільно військово-технічну допомогу впродовж наступного року. Навіть на декілька років. Можливо, йдеться про це", - сказав депутат.

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Мережко висловив сподівання, що цей формат буде продовжено з тієї причини, що він зручний для надання допомоги Україні.

"Якщо говорити про Сполучені Штати, нового президента, я дуже сподіваюся, що цей формат буде продовжено. З однієї простої причини: це дуже зручно. І вже, знаєте, немає сенсу руйнувати те, що вже дає результати, що є доволі зручним форматом для надання допомоги Україні. Тобто я думаю, що це не остання зустріч", - сказав нардеп.

Що каже про майбутнє "Рамштайну" міністр оборони Польщі

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що засідання контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 9 січня може стати останньою зустріччю такого типу.

За його словами, радше за все, адміністрація обраного президента США Дональда Трампа запропонує "іншу форму цих заходів", адже творцем нинішнього формату є чинний міністр оборони США Ллойд Остін.

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