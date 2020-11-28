У країні вводяться обмеження роботи магазинів, транспорту і комендантську годину.

У Грузії посилили карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням статистики захворюваності коронавірусом. Обмеження діятимуть з 28 листопада по 31 січня включно, вирішила Міжвідомча координаційна рада Грузії.

Як пише Грузія Online, з суботи 28 листопада закриті магазини, ринки, ресторани, фітнес-центри і басейни, а громадський і міжміський транспорт призупиняє роботу.

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Також в Грузії вводиться комендантська година з 21:00 до 05: 00 - в цей час громадянам заборонено пересуватися вулицями пішки і на авто, а також перебувати в громадських місцях.

Напередодні Нового року і Різдва комендантську годину планують скасувати, якщо ситуація з поширенням хвороби не погіршиться.

У Грузії на 28 листопада зареєстровано 127 942 випадків коронавірусної хвороби і 1 195 смертей.

Коронавірус в Україні та світі

Станом на суботу у світі зафіксовано 61 645 535 випадків зараження COVID-19. Про це свідчать дані інтерактивної карти поширення коронавірусу від центру системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса.

За добу: 670 959 особи; померли: 1 442 664 особи (10 616 за добу); одужали: 39 446 275 осіб (376 462 за добу).

За 24 години в Україні діагностували 16 249 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 709 701, повідомили в МОЗ.

За добу від ускладнень коронавірусної хвороби померло 184 людини. Всього з початку пандемії в країні було зафіксовано 12 093 летальних випадків.

Також за цей час хворобу вдалося подолати 8 897 пацієнтам. Всього кількість видужали в країні зросла 335 135 осіб.

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Автор: УНІАН