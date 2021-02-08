Медики, які намагалися попередити світ про коронавірус і зіштовхнулися з переслідуваннями за це, тепер почуваються винними.

23 січня 2021 року, через рік після того, як Ухань був закритий на жорсткий карантин через COVID-19, лікар з відділення інтенсивної терапії в Центральній лікарні міста на ім'я Сун написав на своїй сторінці у WeChat: "Можливо, світ не для добрих людей. Але якщо темрява неминуча, тоді єдине, що ми можемо зробити - це лишатися вірними нашим початковим прагненням замість того, щоб дозволити темряві навколо поглинути нас".

Лікар, чиє справжнє ім'я не розкривається, навіть через рік після появи коронавірусу зміг поговорити з журналістами Foreign Policy лише кілька хвилин. Тому що він досі змушений бігати між палатами, стежити за хворими і під'єднувати тяжких пацієнтів до систем вентиляції легень. Сун вперше почув про свого колегу Лі Венляна - одного з перших лікарів, які спробували попередити про насування пандемії коронавірусу - лише тоді, коли про нього почали писати всі світові ЗМІ. І коли вони нарешті зустрілися, Лі лежав на лікарняному ліжку, а інший лікар намагався під'єднати його до системи ШВЛ. То був останній день його життя.

Читайте такожКитай посилює карантин через новий стрибок заражень коронавірусомЗа час пандемії робота лікаря стала надзвичайно тяжкою. У січні й до середини лютого Сун жив у своєму кабінеті. Він страждає від великого психологічного й фізичного стресу. Китайський лікар хотів врятувати життя, але також викрити правду, щоб решта світу могла краще підготуватися до боротьби з хворобою. Смерть Лі підштовхнула Суна стати інформатором низки ЗМІ у Китаї. Він розповів журналістам про недбалість різних урядових чиновників і Державної ради КНР у боротьбі з COVID-19. Однак, звіти, які він надіслав пресі, так і не були опубліковані. Натомість керівництво лікарні спробували переконати його зосередитися на наукових дослідженнях замість того, щоб воювати з урядом.

Сім'я і друзі китайського лікаря не розуміли, чому він раптом поставив під загрозу свою кар'єру, ризикуючи потрапити за ґрати. Зрештою, Сун відмовився від своїх спроб. Однак, тепер його мучить совість. Місяцями його з’їдала ненависть до себе, аж поки, як каже сам лікар, він не змирився з "власними помилками".

Сун був одним з небагатьох людей з Уханя, з якими Foreign Policy вдалося поспілкуватися впродовж 2020 року. Більшість з них були китайськими журналістами, які через цензуру не могли самостійно опублікувати свої репортажі, тому намагалися передати їх виданням в інших країнах. Також серед тих, з ким вдалося поговорити в Ухані, були лікарі й родичі тих, хто загинув на передовій боротьби з першим спалахом COVID-19.

Читайте такожПоки весь світ на карантині, в Ухані провели багатотисячну пляжну вечірку (фото)Доктор Ай Фен теж була колегою Лі Веньляна. Вона, як і доктор Сун, звинувачує себе у тому, що не зробила достатньо під час пандемії. 30 грудня 2019 року Ай Фен отримала копію лабораторних результатів пацієнта з тяжкими схожими на грип симптомами. У документі було зазначено, що причиною їх появи був "схожий на SARS коронавірус". Вона зробила фото результатів і відправила їх колегам. Таким чином, ці фото поширилися по всій клініці. Через день Лі переслав їх ще більшій кількості людей.

2 січня 2020 року доктора Ай Фен викликала "на розмову" Чаі Лі - партійний представник в Центральній лікарні Уханя. Вона залякала лікаря погрозами й змусила мовчати. Чаі пізніше звільнили за те, що вона брала участь у спробах приховати спалах коронавірусу. В березні Ай Фен стала відомою після того, як у статті в журналі Renwu її включили до списку тих, хто першими підняли тривогу про початок епідемії COVID-19 в Ухані.

Лікар Ай Фен також у травні розповіла про те, як після операції в клініці AIER Eye в Ухані втратила зір правого ока. Всі троє офтальмологів у її власній клініці включно з Лі померли під час пандемії COVID-19. Вона припинила працювати після психічного розладу, який почався після втрати дитини через втрату ваги. Після року пандемії коронавірусу лікар Ай Фен досі звинувачує себе в тому, що не достатньо говорила про хворобу. В листі журналістам Foreign Policy вона вказала, що якби могла заново прожити своє життя, то пожертвувала б кар'єрою, щоб тільки попередити якомога більшу кількість людей про коронавірус. Лабораторія прислала їй оригінал тих перших досліджень на пам'ять. І доктор Фен тримає цей документ у себе на столі як нагадування.

Читайте такожКитай блокує приїзд експертів, які вивчають походження коронавірусу - ВООЗЦього разу вона відмовилася домовлятися з клінікою AIER Eye через втрачений зір. Фен веде боротьбу не просто за себе, а й за багато інших пацієнтів, які конфліктують з приватними клініками в Китаї. Лікар каже, що не дозволить затулити їй рота знову.

Шиньї Чжонзе засмучена, поки всі навколо святкують "перемогу" над COVID-19 в Китаї. 19 лютого 2020 року її батько Ву Чжонзе, який працював в клініці Тяньань, втратив свідомість у своєму кабінеті через церебральний параліч. Коли колеги знайшли його, він зміг з останніх сил нагадати людям, які його рятували, щоб "одягли маски". Колеги переводили його в різні клініки. Але всі лікарі були зайняті лікуванням пацієнтів з COVID-19. Тож не знайшлося нікого, хто міг би провести невідкладну операцію і врятувати Ву. Невдовзі він помер.

Китайські ЗМІ певний час називали Ухань "містом-героєм", а його мешканців - "героїчними людьми". Але Шиньї не вважає себе "героєм". Вона думає, що була сміливішою чи витривалішою, ніж інші люди. Насправді, вона досі не впоралася зі своїм горем. Після втрати батька керівництво клініки Тяньань допомогло їй подати документи на призначення виплат і пенсії. Кілька організацій присудили її батьку гранти й нагороди. Невідомі люди надсилали Шиньї подарунки. Про її батька також згадали в документальному фільмі, який зняла китайська технологічна компанія Tencent. Шиньї каже, що вдячна за всі ці прояви доброти, але вона все ще не розібралася з власними емоціями.

Читайте такожУ ВООЗ не виключають можливість "втечі" коронавірусу з лабораторії в УханіВона також боїться, що про людей, таких як її батько, забудуть. В Ухані життя повернулося до норми. Люди збираються з друзями й насолоджуються соціальною активністю. Шиньї здається, що частина її була загублена тієї дощової зими. І ніщо не заповнить порожнечу в її серці. Тож для неї ніякої перемоги немає.

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Переклад: Лесь Димань