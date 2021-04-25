Європейський Союз зможе виробляти достатню кількість вакцин для досягнення мети з імунізації дорослого населення до середини липня.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС, керівник робочої групи з питань вакцин в ЄС Тьєрі Бретон, передає НВ із посиланням на Reuters.
Єврокомісія поставила за мету прищепити 70% дорослого населення ЄС до кінця цього літа.
"Ми впевнені, що зможемо виробити достатню кількість вакцин для досягнення мети по колективному імунітету, це означає, що 70% дорослого населення буде вакциновано до середини липня", - сказав Бретон.
Також він зазначив, що в другому кварталі очікується постачання більш ніж 400 тисяч доз вакцин.
"Держави-члени повинні бути готові прискорити вакцинацію", - заявив Бретон.
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За його словами, виробництво вакцин у Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця вдвічі. До кінця року виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз при наявності більшої кількості виробничих ліній.
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