Як стало відомо кореспонденту УНІАН від обізнаних джерел, запобіжний захід застосовано до бізнесмена Сергія Кривого.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі понад 100 мільйонів гривень для ймовірного організатора передачі неправомірної вигоди колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського.

"У вівторок, 24 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до ймовірного організатора надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 100 000 472 грн", - йдеться у повідомленні прес-служби ВАКС.

Зокрема, підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

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Як стало відомо кореспонденту УНІАН від обізнаних джерел, запобіжний захід застосовано до бізнесмена Сергія Кривого.

Звільнення Лозинського - що відомо

21 січня Спеціалізована антикорупційна прокуратура, що на одержанні 400 тисяч доларів хабара затримано заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського. Викриття відбулось завдяки оперативному проникненню детективів до складу організованого злочинного угруповання.

22 січня Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський анонсував масові звільнення чиновників.

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