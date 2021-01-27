Разом з "Київським" силовики відвезли на допит ще 12 блогерів.

У Москві ввечері 26 січня затримали 18-річного тіктокера Костянтина Лакєєва (kievskyyy). Його підозрюють у нападі на автомобіль ФСБ на акції на підтримку Олексія Навального.

Читайте такожБілий дім закликавши звільнити всіх затриманих на протестах у Росії

Про це повідомляє "Медуза", посилаючись на низку російських ЗМІ. 23 січня в Москві протестувальники закидали автомобіль силовиків сніжками, а також штовхали машину ногами і стрибали їй на капот. За наявною інформацією, у зв'язку з цим інцидентом було відкрито кримінальну справу, і Лакєєв є в ньому головним підозрюваним.

Юнака затримали прямо в "тікток-хаусі", де він проживав разом з іншими блогерами. Разом з ним для допиту були затримані ще 12 тіктокерів.

Близько 7 ранку 27 січня Лакєєв вийшов на зв'язок і повідомив, що знаходиться в Слідчому комітеті. Сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід.

Костянтин Лакєєв - блогер-мільйонник, відомий як "Костя Киевский". Він входить в команду блогерів Good People.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: Дмитро Захаров