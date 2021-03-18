США просять допомоги у розшуку Килимника, який обговорював з екс-керівником передвиборчого штабу Трампа Полом Манафортом план автономії на сході України на чолі з Януковичем.

Федеральне бюро розслідувань США оголосило винагороду у розмірі до 250 тис доларів за відомості стосовно розшукованого уродженця України з паспортом Російської Федерації Костянтина Килимника.

Про це повідомляється на сайті ФБР щодо найбільш розшукуваних осіб.

"Костянтин Вікторович Килимник розшукується ФБР за те, що приблизно в період з 23 лютого 2018 року по квітень 2018 року у Вашингтоні (округ Колумбія), та в інших місцях він перешкоджав відправленню правосуддя та вступив у злочинну змову, метою якої була перешкода здійсненню правосуддя", - сказано у повідомленні.

Також в обвинувальному акті 2018-го року, що був виданий Федеральним окружним судом США в Вашингтоні, стверджується, що Килимник "свідомо і навмисно намагався переконати іншу особу діяти в його інтересах, використовуючи корупційні методи, щоб вплинути на зміст свідчень цієї особи, затримати надання свідчень цією особою, або зробити так, щоб ця особа не надала свідчення під час офіційних засідань".

При цьому зазначається, що Килимник працював та надавав послуги посередника українським та російським бізнесменам і політикам.

"Килимник, який за оцінками ФБР пов'язаний з російською розвідкою, імовірно, сприяв багатомільйонної кампанії з лобіювання в США, імовірно, за вказівкою уряду України, і при цьому не надав потрібних за законом документів, які розкривають цю інформацію", - йдеться у повідомленні.

Водночас, 8 червня 2018 року Федеральний окружний суд США в Вашингтоні видав ордер на арешт Килимника після того, як йому були висунуті обвинувачення у перешкоджанні здійсненню правосуддя і змові з метою перешкоджання здійсненню правосуддя.

Зазначається, що Килимник народився 27 квітня 1970 року у Кривому Розі Дніпропетровської області. Він має російське громадянство.

ФБР оголошує винагороду за відомості, які можуть допомогти арештувати Килимника.

Також про це повідомило американське посольство в Україні повідомило у Twitter.

Ордер на арешт Килимника видав 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд США у Вашингтоні. Його звинувачують у вступі у злочинну змову з метою вчинення шахрайства проти США.

"Разом з Андрієм Деркачем та іншими повʼязаними з російською розвідкою особами він намагався вплинути на вибори у США та зашкодити звʼязкам України та Сполучених Штатів", — зазначили в посольстві.

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Втручання у американські вибори: роль Килимника і Манафорта

У 2019 році у США було опубліковано доповідь щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року, у якій йшлося, що Костянтин Килимник обговорював з Полом Манафортом, колишнім керівником передвиборчого штабу Дональда Трампа і екс-радником колишнього президента України Віктора Януковича, план автономії на сході України на чолі з Януковичем. За даними ФБР, Килимник у 1997 році отримав американську візу для подорожей у США на основі російського дипломатичного паспорта.

"Манафорт і Килимник обговорювали план з урегулювання поточних політичних проблем в Україні шляхом створення автономної республіки у її більш індустріалізованому регіоні, на Донбасі, і обрання Януковича, - українського президента, позбавленого повноважень у 2014 році, - на керування цією республікою", - йшлося в доповіді.

Зазначений план, як пізніше визнав Манафорт, мав на меті таємні закулісні можливості для Росії контролювати східну Україну.

У 2019 році американські правоохоронці вважали, що Килимник перебуває в Росії.

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Автори: Олег Давигора, Віталій Саєнко