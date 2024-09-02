За його словами, це конституційний обов’язок Варшави перед громадянами.

Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО. Про це заявив в інтерв’ю Financial Times міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, Варшава зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення російських ракет може втягнути Атлантичний альянс у війну.

"Членство в НАТО не переважає відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору — це наш власний конституційний обов’язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, було б законною самообороною [ударити по них], тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що уламки когось поранять, є значним", — наголосив Сікорський.

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На його думку, найкраще ракети збивати на великій висоті над Україною, оскільки чим ближча ракета буде до своєї цілі у момент перехоплення, тим більший ризик для поляків.

"Українці нам сказали: ні за що", — зазначив міністр.

Як додається, деякі офіційні особи Заходи переконані, що такі дії можуть стерти "червоні лінії" стосовно втручання у війну й призведуть до помсти з боку РФ.

Сікорський також похвалив ЗСУ за Курську операцію, оскільки це шокувало президента Росії Володимира Путіна і показало йому, що "жертва не завжди робить те, що очікуєш".

"Не лише Україна, але й увесь Захід має виводити Путіна з рівноваги, і одна з помилок, яку постійно робила наша сторона, полягає в тому, що ми наперед говорили Путіну, що ми будемо робити чи не робитимемо — і ось чому результат цього [ Курськ] набіг набагато кращий, ніж контрнаступ минулого року, який було так легко передбачити і, отже, до нього готуватися", - підсумував він.

Збиття ракет над Україною

Нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів допомогти закрити небо над нашою країною. За його словами, це стане стримуючим фактором, а не ескалацією.

Раніше розглядалась можливість, щоб союзники збивали російські цілі, які прямують до їхніх кордонів. Однак наприкінці серпня заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський наголосив, що його країна не збирається ані збивати російські безпілотники та ракети над українською територією, ані тренувати в Україні військових.

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