Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збивання російських ракет і дронів над територією України.

Використання країнами ЄС своїх систем ППО для захисту повітряного простору України не зробить їх учасниками конфлікту. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico.

Кулеба висловив вдячність за готовність Польщі брати участь у збитті ракет над Україною, однак зазначив, що для реалізації таких дій необхідне схвалення НАТО, оскільки система ППО Польщі інтегрована із системою Альянсу.

"Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створити оборонні механізми, але вони не можуть зробити це самостійно. Нам потрібні партнери, які підтримають їх у цьому", - зазначив він.

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Кулеба також назвав "недійсним" аргумент, що участь інших країн у знищенні російських ракет зробить їх учасниками війни і призведе до ескалації.

"Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету або безпілотник, які летять у вашому напрямку і можуть фактично завдати шкоди вашій власній території", - сказав він.

Кулеба також закликав інші країни НАТО перехоплювати російські ракети над Україною.

"Ми говоримо про літаки [не тільки] в польському повітряному просторі, а й про можливість перехоплення російських ракет в українському повітряному просторі", - сказав він.

Захист українського неба сусідніми країнами

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збивання російських ракет і дронів над територією України. У Польщі зазначають, що з цього приводу говоритимуть із країнами-членами НАТО.

Водночас представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір узгодити з НАТО створення коаліції з числа сусідніх країн для перехоплення російських ракет в українському небі.

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