Винні в цьому військовому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності, заявили в ЄС.

Євросоюз поклав на Росію відповідальність за атаку проти цивільних людей у Краматорську, які чекали поїзд для евакуації.

Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС із зовнішньої політики, передає DW.

"Це було жорстоке, невибіркове бомбардування ні в чому не винних мирних жителів, серед яких було багато дітей, і які втекли зі страху перед подальшим нападом Росії на їхній будинок, на їхню країну", - сказано в повідомленні.

Винні в цьому військовому злочині повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Бородянці та інших містах і селах, нещодавно звільнених від російської окупації українською армією, так само як і жорстокий напад на вокзал у Краматорську, - частина неприйнятної тактики руйнування, що проводиться Кремлем", - йдеться в повідомленні.

В ЄС також назвали неприпустимими "кричущі спроби приховати відповідальність Росії за ці та інші злочини за допомогою дезінформації або маніпуляцій в ЗМІ".

Краматорськ - що відомо про ракетний удар Росії

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти завдали ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечних областей України.

В цей час відомо про щонайменше 52 вбитих і 109 поранених в результаті ракетного удару.

Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі в Краматорську ракета з Комплексу "Точка У" була випущена росіянами.

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