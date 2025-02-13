Такий крок суперечитиме десятиліттям традиційної позиції республіканців у сфері національної оборони.

Президент США Дональд Трамп заявив, що що тільки-но війни в Україні та в секторі Газа вщухнуть, він хоче зустрітися з Росією і Китаєм, щоб обговорити різке скорочення витрат на оборону всіма трьома країнами.

"Коли ми все владнаємо, то я хочу, щоб одна з перших зустрічей, яку я хочу провести, була з головою Сі Цзіньпіном з Китаю і президентом Росії Путіним. І я хочу сказати, давайте скоротимо наш військовий бюджет удвічі", - сказав Трамп журналістам у Білому домі, повідомляє The Associated Press.

Він зазначив, що також хоче відновити переговори про денуклеаризацію з обома країнами.

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Зазначається, що такий крок суперечитиме десятиліттям традиційної позиції республіканців у сфері національної оборони.

Ініціативи Трампа щодо ядерної зброї

Раніше Трамп підписав директиву про "максимальний тиск" на Іран. Таким чином він планує перекрити Ірану всі шляхи до ядерної зброї і протидіяти його "згубному впливу" на Близькому Сході.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що розпочинати нові переговори зі США після того, як глава Білого запропонував укласти нову ядерну угоду, було б нерозумно й нечесно.

Він зазначив, що досвід посередництва в укладенні початкової ядерної угоди 2015 року призвів до посилення санкцій після вступу Трампа на посаду.

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