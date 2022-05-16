Глава МЗС України заявляє, що запровадження санкцій стосовно російського газу і нафти слугуватиме найкращим інтересам Європи, не лише України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Європейський Союз продовжує платити Росії мільйони євро за нафту і газ, що дозволяє фінансувати воєнну машину РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Брюсселі перед початком засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, на яке запросили Кулебу.

Він сказав, що схвалення шостого пакету санкцій Євросоюзу є одним з питань порядку денного його візиту до Брюсселя.

"Ми усі зацікавлені побачити, як завершиться ця сага. Я хочу нагадати, що щодня європейські країни продовжують платити Росії мільйони євро за газ і нафту. І це саме ті гроші, які нею використовуються для фінансування російською воєнної машиною, її агресію та звірства", - заявив Кулеба.

Глава МЗС додав, що Європейський Союз по суті платить двічі: в одному випадку на підтримку України, а в іншому - за російські енергоносії, що дозволяє Росії скоювати руйнування на українській землі після застосування російського озброєння. "Це не те, як це має працювати", - сказав Кулеба.

Він сказав, що запровадження санкцій стосовно російського газу і нафти слугуватиме найкращим інтересам Європи, не лише України.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Разом з тим в угорському уряді заявили, що план Євросоюзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

8 травня представники країн ЄС не досягли згоди у питанні санкцій проти Росії, що передбачені шостим пакетом.

13 травня агентство Bloomberg повідомило, що у деяких країнах ЄС допускають відкладення рішення про запровадження ембарго на імпорт російської нафти. Це може бути зроблено, щоб не було затримки із введенням інших заходів із шостого санкційного пакету, якщо не вдасться переконати Угорщину підтримати ембарго.

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