Розмова тривала близько 40 хвилин.

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що він говорив з президентом США Джо Байденом 22 лютого.

Спогадами він поділився під час інтерв'ю Дмитру Гордону.

За його словами, Байден досить рідко приймає мінстрів закордонних справ інших країн, проте за нього "замовив слівце" держсекретар Ентоні Блінкен.

Перш ніж зайти в Овальний кабінет, Кулеба побачив людей, які виходили після наради по Україні.

"І вони виходять, і кожен на мене кидає в буквальному сенсі прощальний погляд, як ось, знаєте, якби тільки що відбувся консиліум лікарів, і там вирішили, що у вас четверта стадія раку. Ось всі виходять до пацієнта, кажуть: "Привіт". І так: "Ех...". І пішов далі. Кожен з них зробив так: потиснув мені руку, зробив такий, співчутливий, видих – і пішов далі", - згадав він.

Міністр каже, що розмова тривала близько 40 хвилин.

"Байден сказав 22 лютого: "Буде війна. Ми будемо з вами до упору, до кінця". А у мене була інформація, що в НАТО вже порахували – до кінця 72 години. Ну, він сказав, що у них є останні розвіддані про те, що незабаром все почнеться", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що в Держдепі йому показали дані про аеродроми, на яких стоять вантажні літаки, повністю готові до зльоту.

"Я розумів, що ми неминуче котимося до війни. Коли вона почнеться - завтра, післязавтра, через три дні – це вже питання другорядне. Але був момент, коли Байден показував мені фотографію свого сина загиблого, померлого і він мені сказав: "Пане Міністре, ви повинні завжди думати про своїх дітей", - розповів міністр.

Раніше в США заявили, що війна в Україні триватиме мінімум до осені 2023 року.

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