Прийнятий закон встановлює порядок затвердження і відсторонення митрополита, архієпископів і єпископів.

Сейм Латвії в терміновому порядку прийняв законопроект про виведення Латвійської Православної церкви з-під влади Московського Патріархату. Ініціативу до парламенту подав президент країни Егілс Левітс.

Про це повідомляє delfi.

"Прийняття закону закріпить історичну самостійність і незалежність Латвійської Православної церкви і нівелює вплив або владу Російської Православної церкви над нашою церквою", - наголосив голова комісії Сейму з прав людини і громадських справ Артусс Кайміниш.

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Зазначається, що прийнятий закон встановлює порядок затвердження і відсторонення митрополита, архієпископів і єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в анотації до законопроекту. До 31 жовтня ЛПЦ повинна привести статут у відповідність з новими вимогами Закону.

Президент Латвії зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ і виключить будь-яку владу Патріарха Московського над церквою в Латвії. Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий в Росії режим і війну, яку РФ веде проти України.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства і національної безпеки", — додав Левітс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Латвії хочуть ізолювати етнічних росіян від решти суспільства.

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