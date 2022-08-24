За словами президента країни, війна в Україні показала наявність в Латвії нелояльних проросійських громадян.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в його країні громадяни стали більш патріотичними, а також усвідомили ціну свободи.

Про це йдеться в його інтерв'ю Латвійському радіо.

На думку Левітса, війна в Україні зробила його країну також "більш чутливою" до присутності Росії в Латвії. Наприклад, громадяни набагато болючіше сприймають російські пам'ятники.

Президент зазначив, що після 24 лютого в латвійському суспільстві проявилися як позитивні, так і негативні явища. Так, латиші стали краще усвідомлювати ціну свободи і власну країну.

"Щодня ви мало думаєте про загрозу, але тепер ви її бачите. Це змушує людей думати. З іншого боку, негативний ефект полягає в тому, що з'явилася нелояльна державі частина російського суспільства. Наше завдання - розібратися з цією (частиною суспільства - УНІАН) і ізолювати її від суспільства", – підсумував Левітс.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Латвії зареєстрували ініціативу, яка пропонує профінансувати репатріацію етнічних росіян на батьківщину.

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