Наразі загальний обсяг коштів, виділених ЄС на озброєння для України, становить 2 млрд євро.

Лідери країн-членів Європейського Союзу закликали технічні служби Ради ЄС прискорено працювати для посилення військової підтримки України.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, схвалених на зустрічі голів держав і урядів країн-членів ЄС 23 червня у Брюсселі.

"Європейський Союз залишається рішуче налаштованим продовжувати надавати військову підтримку, аби допомогти Україні реалізовувати її невід'ємне право на самооборону проти російської агресії й обороняти її територіальну цілісність і суверенітет", - йдеться у документі.

Зокрема, з цією метою лідери ЄС закликають Раду ЄС "швидко працювати над подальшим посиленням військової підтримки".

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Європейський Союз затвердив рішення про виділення четвертого траншу у розмірі 500 млн євро на озброєння для України. Таким чином загальний обсяг коштів, виділених ЄС на озброєння для України, становить 2 млрд євро.

Також сказано, що обсяг зброї, який буде надано у новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам, висловленим українським урядом.

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